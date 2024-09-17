2 тысячи новых случаев? Омичи стремительно заражаются и умирают от коронавируса

Posted 17 сентября, 08:01
Published 17 сентября, 08:01
Modified 17 сентября, 08:01
Updated 17 сентября, 08:01
В Омской области растет количество заболевших коронавирусом. За всю историю пандемии в регионе было зарегистрировано 149376 случаев заболевания, из которых 1912 новых случаев выявлено за минувшие сутки, 17 сентября. Данные предоставлены сервисом coronavirus-monitor.info.
Также 131964 человека смогли преодолеть болезнь, и 454 из них выздоровели за эти сутки. Однако, несмотря на эти положительные новости, пандемия унесла жизни 3591 человека, и за последние 24 часа выявлено ещё 14 смертей от коронавируса. Уровень летальности от коронавируса в регионе составляет 2,4%.
В Москве, по данным сервиса, с начала эпидемии зарегистрировано 2 454 591 случай заболевания, из которых за последние сутки выявлено 25 019 новых случаев. Радует, что 2 007 965 человек смогли преодолеть болезнь, и среди них 13 805 выздоровели всего за один день. Однако, несмотря на успехи в борьбе с инфекцией, пандемия унесла жизни 39 271 человека, из которых 79 скончались за последние 24 часа. Уровень летальности в столице составляет 1,6%.
В Санкт-Петербурге, судя по данным источника, ситуация также остается серьезной. С начала пандемии в городе зарегистрировано 1 100 752 случая коронавируса, из которых 21 832 новых случая выявлено за сутки. К счастью, 878 175 человек смогли выздороветь, и среди них 6 867 выздоровлений произошло за последний день. Тем не менее, число жертв составило 30 135 человек, из которых 57 скончались за последние сутки. Уровень летальности в Петербурге выше и составляет 2,74%.
Отметим, что по официальным данным Роспотребнадзора ситуация выглядит не так устрашающе. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что в Омской области за прошедшую неделю (с 09.09 по 15.09) наблюдается преобладание вирусов негриппозной этиологии, которые составляют 83,3% от общего числа заболевших. COVID-19 продолжает оставаться на повестке дня, его доля составляет 16,7%. В регионе активно продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 17.09, более 399 тысяч человек уже получили прививки, среди которых более 173 тысяч — дети. Это важный шаг к защите не только себя, но и окружающих. Омичей просят вовремя ставить прививки, мыть руки и следить за своим здоровьем.
Среди всех регионов России Омская область по уровню заболеваемости оказалась на 15-м месте. Ранее Город55 писал, что с 9 по 15 сентября в Омской области зарегистрирован 381 случай заболевания COVID-19. Также медики предупредили омичей о сезоне ОРВИ и простуд.