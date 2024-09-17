2 тысячи новых случаев? Омичи стремительно заражаются и умирают от коронавируса

Отметим, что по официальным данным Роспотребнадзора ситуация выглядит не так устрашающе. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что в Омской области за прошедшую неделю (с 09.09 по 15.09) наблюдается преобладание вирусов негриппозной этиологии, которые составляют 83,3% от общего числа заболевших. COVID-19 продолжает оставаться на повестке дня, его доля составляет 16,7%. В регионе активно продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 17.09, более 399 тысяч человек уже получили прививки, среди которых более 173 тысяч — дети. Это важный шаг к защите не только себя, но и окружающих. Омичей просят вовремя ставить прививки, мыть руки и следить за своим здоровьем.