В омском ДТП с маршруткой увеличилось число пострадавших

Posted 16 сентября, 02:43
Published 16 сентября, 02:43
Modified 16 сентября, 02:43
Updated 16 сентября, 02:43
Как уже сообщал Город55, вчера, 15 сентября, в Омске на улице 70 лет Октября произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Как установили сотрудники полиции, женщина за рулем Toyota Land Cruis про повороте не уступила дорогу встречному автомобилю Lada Granta и микроавтобусу, обслуживающему маршрут №344.
По уточненной информации Госавтоинспекции и омской полиции, в ДТП пострадали 12 человек. Среди них пятеро женщин в возрасте от 36 до 78 лет, шестеро мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и пятилетний ребенок. Из 12 человек пятерых положили в больницу c тяжелыми травмами и переломами. Остальных отправили домой под условием амбулаторного лечения, в том числе и ребенка.
В отношении 43-летней женщины-водителя внедорожника вынесены постановления за несколько нарушений: непредоставление преимущества в движении, отсутствие полиса ОСАГО и нарушение правил дорожного движения, которое привело к средней тяжести вреда здоровью других людей.
Все водители также прошли тест на алкогольное опьянение, но признаков не было. В полиции проводят проверку по факту случившегося, впереди расследование и установление всех обстоятельств преступления, опросы очевидцев и поиск видео с камер наблюдения.