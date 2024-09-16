В омском ДТП с маршруткой увеличилось число пострадавших

По уточненной информации Госавтоинспекции и омской полиции, в ДТП пострадали 12 человек. Среди них пятеро женщин в возрасте от 36 до 78 лет, шестеро мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и пятилетний ребенок. Из 12 человек пятерых положили в больницу c тяжелыми травмами и переломами. Остальных отправили домой под условием амбулаторного лечения, в том числе и ребенка.