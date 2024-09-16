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Posted 16 сентября, 02:43

Published 16 сентября, 02:43

Modified 16 сентября, 02:43

Updated 16 сентября, 02:43

В Омске в ДТП с маршруткой названо число пострадавших пассажиров

В омском ДТП с маршруткой увеличилось число пострадавших

16 сентября 2024, 02:43
Фото: Омская полиция

В Омске в ДТП с маршруткой названо число пострадавших пассажиров

Пятеро из них находятся в больнице с тяжелыми травмами. Пока что в отношении женщины, по чьей вине, предположительно, произошел инцидент, вынесли только постановления.

Как уже сообщал Город55, вчера, 15 сентября, в Омске на улице 70 лет Октября произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Как установили сотрудники полиции, женщина за рулем Toyota Land Cruis про повороте не уступила дорогу встречному автомобилю Lada Granta и микроавтобусу, обслуживающему маршрут №344.

По уточненной информации Госавтоинспекции и омской полиции, в ДТП пострадали 12 человек. Среди них пятеро женщин в возрасте от 36 до 78 лет, шестеро мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и пятилетний ребенок. Из 12 человек пятерых положили в больницу c тяжелыми травмами и переломами. Остальных отправили домой под условием амбулаторного лечения, в том числе и ребенка.

Фото: Омская полиция.

В отношении 43-летней женщины-водителя внедорожника вынесены постановления за несколько нарушений: непредоставление преимущества в движении, отсутствие полиса ОСАГО и нарушение правил дорожного движения, которое привело к средней тяжести вреда здоровью других людей.

Все водители также прошли тест на алкогольное опьянение, но признаков не было. В полиции проводят проверку по факту случившегося, впереди расследование и установление всех обстоятельств преступления, опросы очевидцев и поиск видео с камер наблюдения.

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#Кристина Антоносян#ДТП#Полиция#Омск#Больница#Новости#Госавтоинспекция
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