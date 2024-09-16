В Омске начали продавать билеты на на чемпионат России по фигурному катанию 2025

Posted 16 сентября, 07:36
Published 16 сентября, 07:36
Modified 16 сентября, 07:38
Updated 16 сентября, 07:38
В Омске открылась продажа билетов на долгожданный чемпионат России по фигурному катанию 2025 года, который пройдет с 19 по 22 декабря на «G-Drive Арене». Судя по слогану турнира: «Омск, ты просто космос!», нас ждет яркое и незабываемое шоу.
Приобрести билеты омичам предлагается онлайн на сайте iceomsk.ru, а с 16 сентября их можно будет приобрести и через сервис live.mts.ru. Посмотреть зрелищное спортивное мероприятие можно за сумму от 290 рублей за место на верхнем ярусе до 3000 рублей за место у кромки льда. Ложа обойдется в 270 тысяч рублей.
Любителей спортивных мероприятий предупредили, что 21 и 22 декабря, цены немного повысятся. Самый дешевый билет будет стоить 390 рублей, а место у кромки льда — 3490 рублей. Аренда ложи в бизнес-клубе обойдется в 360 тысяч рублей.
Ранее Город55 писал об итогах матча между любимцами омичей, «Авангардом», и новосибирской «Сибирью». Омичи проиграли новосибирцам со счетом 1:4. Однако уже завтра, 17 сентября, «Авангард» в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым».