В Омске начали продавать билеты на на чемпионат России по фигурному катанию 2025

Приобрести билеты омичам предлагается онлайн на сайте iceomsk.ru, а с 16 сентября их можно будет приобрести и через сервис live.mts.ru. Посмотреть зрелищное спортивное мероприятие можно за сумму от 290 рублей за место на верхнем ярусе до 3000 рублей за место у кромки льда. Ложа обойдется в 270 тысяч рублей.