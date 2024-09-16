В этом году в России ожидается рекордный рост зарплат

В 2024 году средняя номинальная зарплата в России увеличится на 16%, что может стать рекордным показателем с 2008 года. Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского макроэкономического опроса Центробанка, сообщает RT со ссылкой на «Известия».