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Posted 16 сентября, 08:29

Published 16 сентября, 08:29

Modified 16 сентября, 08:30

Updated 16 сентября, 08:30

В этом году в России ожидается рекордный рост зарплат

16 сентября 2024, 08:29
В 2024 году средняя номинальная зарплата в России увеличится на 16%, что может стать рекордным показателем с 2008 года. Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского макроэкономического опроса Центробанка, сообщает RT со ссылкой на «Известия».

Реальная же зарплата, как отметили в газете, вырастет в этом году только на 7,3%. Далее повышение значительно замедлится — до 3% в 2025-м, 2,6% в 2026-м и 2,3% в 2027-м.

Согласно статье, основной причиной роста зарплат является дефицит кадров, что вынуждает компании предлагать соискателям всё более высокое жалованье, пишет sibdepo.ru.

«Также высокая инфляция вынуждает предприятия пересматривать зарплатную политику, чтобы сохранить покупательную способность сотрудников», — говорится в публикации.

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