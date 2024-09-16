В Челябинске школьник напал с молотком на детей: что известно на данный момент

В Челябинске произошел шокирующий инцидент, который вновь привлек внимание к проблеме безопасности в школах. В одной из местных школ, как сообщают «Новые известия», 13-летний ученик напал на своих одноклассников и учителей, используя молоток. Несколько человек получили травмы, некоторые из них госпитализированы.