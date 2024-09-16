В Челябинске школьник напал с молотком на детей: что известно на данный момент

Posted 16 сентября, 09:10
Published 16 сентября, 09:10
Modified 16 сентября, 09:12
Updated 16 сентября, 09:12
В Челябинске произошел шокирующий инцидент, который вновь привлек внимание к проблеме безопасности в школах. В одной из местных школ, как сообщают «Новые известия», 13-летний ученик напал на своих одноклассников и учителей, используя молоток. Несколько человек получили травмы, некоторые из них госпитализированы.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер взял ситуацию под личный контроль. На место происшествия немедленно прибыли правоохранительные органы, представители городской администрации и Уполномоченный по правам ребенка. Особое внимание вызывает тот факт, что инцидент произошел в коррекционной школе.
«Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, Глава города, Уполномоченный по правам ребёнка. Ведется следствие», — сообщил глава региона Текслер.
Состояние пострадавших после ЧП стабильное, сообщают в Минздраве региона. Прокуратура проверяет организацию охраны в школе, а Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности и организации убийства.
Этот инцидент поднимает ряд серьезных вопросов о безопасности в образовательных учреждениях. Губернатор Текслер выразил недоумение по поводу того, как ученику удалось пронести в школу молоток и почему не отреагировала охрана. Он поручил провести тщательное расследование и проверки во всех образовательных организациях региона.
Ранее Город55 рассказывал о случае, произошедшем в одной школ. Девочка порезала своего одноклассника.