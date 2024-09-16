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Posted 16 сентября, 09:10

Published 16 сентября, 09:10

Modified 16 сентября, 09:12

Updated 16 сентября, 09:12

В Челябинске 13-летний ученик напал на одноклассников

В Челябинске школьник напал с молотком на детей: что известно на данный момент

16 сентября 2024, 09:10

В Челябинске 13-летний ученик напал на одноклассников

В Челябинске 13-летний ученик коррекционной школы напал на одноклассников и учителей с молотком. Несколько человек получили травмы, а некоторые госпитализированы.

В Челябинске произошел шокирующий инцидент, который вновь привлек внимание к проблеме безопасности в школах. В одной из местных школ, как сообщают «Новые известия», 13-летний ученик напал на своих одноклассников и учителей, используя молоток. Несколько человек получили травмы, некоторые из них госпитализированы.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер взял ситуацию под личный контроль. На место происшествия немедленно прибыли правоохранительные органы, представители городской администрации и Уполномоченный по правам ребенка. Особое внимание вызывает тот факт, что инцидент произошел в коррекционной школе.

«Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, Глава города, Уполномоченный по правам ребёнка. Ведется следствие», — сообщил глава региона Текслер.

Состояние пострадавших после ЧП стабильное, сообщают в Минздраве региона. Прокуратура проверяет организацию охраны в школе, а Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности и организации убийства.

Этот инцидент поднимает ряд серьезных вопросов о безопасности в образовательных учреждениях. Губернатор Текслер выразил недоумение по поводу того, как ученику удалось пронести в школу молоток и почему не отреагировала охрана. Он поручил провести тщательное расследование и проверки во всех образовательных организациях региона.

Ранее Город55 рассказывал о случае, произошедшем в одной школ. Девочка порезала своего одноклассника.

В омской школе шестиклассница порезала одноклассника канцелярским ножом
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#Екатерина Тараленко#Общество#Прокуратура#Школа#Пострадавшие#Дети#Нападение#Губернатор#Челябинск#Следствие#Молоток#Правоохранительные органы
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