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Posted 16 сентября, 07:11

Published 16 сентября, 07:11

Modified 16 сентября, 07:13

Updated 16 сентября, 07:13

В Омске в тысяче домов отключили горячую воду

Тысяча отключений. Омичи ждут старта отопительного сезона без горячей воды

16 сентября 2024, 07:11
Фото: 1MI

В Омске в тысяче домов отключили горячую воду

Отключения в основном связаны с работами на тепловых сетях в преддверии отопительного сезона.

В минувшую субботу, 14 сентября, губернатор Виталий Хоценко поставил задачу мэру Сергею Шелесту начать отопительный сезон, не дожидаясь нормативных +8 градусов на протяжении пяти дней. Согласно официальным данным, степень готовности к отопительному сезону очень высокая.

Как удалось узнать Городу55, на деле все обстоит не самым лучшим образом. В Омске, где ночи уже становятся холодными, а тепло становится особенно ценным, жители столкнулись с неожиданной проблемой — массовым отключением горячей воды. На сервисе городской администрации зафиксировано 1096 отключений по всему региону за несколько дней до старта отопительного сезона. Это сотни жилых многоэтажек и тысячи омичей, оставшихся без горячей воды.

Пока не будут устранены эти неполадки, говорить о подключении к центральному отоплению не приходится. В условиях, когда температура воздуха ночью стремительно понижается, жители Омска вынуждены искать способы согреться и обеспечить себе элементарный комфорт.

Фото: Скриншот сервиса омской администрации.

Ранее Город55 писал, что региональные власти оценивают степень подготовки к отопительному сезону как высокую. Глава региона сделал акцент на том, что отопительный сезон нужно провести без аварий. Тем не менее, время от времени жители разных округов жалуются на отключение воды.

Не ждать холодов. Стало известно, когда в Омске включат отопление
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Россия#Отопительный сезон#Коммунальные услуги#Горячая вода#Новости
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