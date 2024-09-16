Тысяча отключений. Омичи ждут старта отопительного сезона без горячей воды

Posted 16 сентября, 07:11
Published 16 сентября, 07:11
Modified 16 сентября, 07:13
Updated 16 сентября, 07:13
В минувшую субботу, 14 сентября, губернатор Виталий Хоценко поставил задачу мэру Сергею Шелесту начать отопительный сезон, не дожидаясь нормативных +8 градусов на протяжении пяти дней. Согласно официальным данным, степень готовности к отопительному сезону очень высокая.
Как удалось узнать Городу55, на деле все обстоит не самым лучшим образом. В Омске, где ночи уже становятся холодными, а тепло становится особенно ценным, жители столкнулись с неожиданной проблемой — массовым отключением горячей воды. На сервисе городской администрации зафиксировано 1096 отключений по всему региону за несколько дней до старта отопительного сезона. Это сотни жилых многоэтажек и тысячи омичей, оставшихся без горячей воды.
Пока не будут устранены эти неполадки, говорить о подключении к центральному отоплению не приходится. В условиях, когда температура воздуха ночью стремительно понижается, жители Омска вынуждены искать способы согреться и обеспечить себе элементарный комфорт.
Ранее Город55 писал, что региональные власти оценивают степень подготовки к отопительному сезону как высокую. Глава региона сделал акцент на том, что отопительный сезон нужно провести без аварий. Тем не менее, время от времени жители разных округов жалуются на отключение воды.