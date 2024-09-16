Тысяча отключений. Омичи ждут старта отопительного сезона без горячей воды

Как удалось узнать Городу55, на деле все обстоит не самым лучшим образом. В Омске, где ночи уже становятся холодными, а тепло становится особенно ценным, жители столкнулись с неожиданной проблемой — массовым отключением горячей воды. На сервисе городской администрации зафиксировано 1096 отключений по всему региону за несколько дней до старта отопительного сезона. Это сотни жилых многоэтажек и тысячи омичей, оставшихся без горячей воды.