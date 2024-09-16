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Posted 16 сентября, 04:36

Published 16 сентября, 04:36

Modified 16 сентября, 04:38

Updated 16 сентября, 04:38

Рыбаки из Омской области ловят на Иртыше щук-гигантов

«Тьма тьмущая». В Омской области рыбаки поймали щук-гигантов

16 сентября 2024, 04:36
Фото: gorod55.ru

Рыбаки из Омской области ловят на Иртыше щук-гигантов

Вес пойманных рыб достигает 10 кг и более. Поймать щук рыбакам удается как на севере Омской области, так и в самом Омске.

Рыбаки из Омской области продолжают хвастаться своими уловами. На прошлой неделе, например, сразу нескольким рыбакам в различных уголках региона удалось поймать внушительных по весу щук.

В расположенном на севере области Тевризском районе один рыбак выловил щуку весом 9,2 кг. В комментариях ее прозвали «монстром».

Тевризский районТевризский район
Фото: Скриншот паблика ВКонтакте «Рыбалка в Омске». Тевризский район

Такую же удачу в Тевризском районе испытали и другие рыбаки.

«Будьте осторожны, щуки тьма тьмущая, но мы старались, и спасли от наводнения крокодилов», — описал свои рыбные приключения мужчина.
Тевризский районТевризский район
Фото: Скриншот паблика ВКонтакте «Рыбалка в Омске». Тевризский район

10-килограммовую щуку смог выловить в Иртыше еще один омский рыбак. На рыбалку он отправился в деревню Решетниково Большереченского района. В Омске же щук ловят в районе Фрунзенского моста: там, правда, обходится без гигантов.

Большереченский районБольшереченский район
Фото: Скриншот паблика ВКонтакте «Рыбалка в Омске». Большереченский район

Напомним, что эта осень оказалась успешной и для любителей «тихой охоты». В лесах омичи и жители области собирают грибы ведрами, а некоторым удается набрать себе различных ягод — брусники, ежевики и боярышника.

Лесное изобилие: омичи собирают богатый урожай ягод
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Рыбалка#Новости#Тевризский район#Большереченский район#Рыба#Досуг#Река Иртыш#Рыбаки
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