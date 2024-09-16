«Тьма тьмущая». В Омской области рыбаки поймали щук-гигантов

Posted 16 сентября, 04:36
Published 16 сентября, 04:36
Modified 16 сентября, 04:38
Updated 16 сентября, 04:38
Рыбаки из Омской области продолжают хвастаться своими уловами. На прошлой неделе, например, сразу нескольким рыбакам в различных уголках региона удалось поймать внушительных по весу щук.
В расположенном на севере области Тевризском районе один рыбак выловил щуку весом 9,2 кг. В комментариях ее прозвали «монстром».
Такую же удачу в Тевризском районе испытали и другие рыбаки.
«Будьте осторожны, щуки тьма тьмущая, но мы старались, и спасли от наводнения крокодилов», — описал свои рыбные приключения мужчина.
10-килограммовую щуку смог выловить в Иртыше еще один омский рыбак. На рыбалку он отправился в деревню Решетниково Большереченского района. В Омске же щук ловят в районе Фрунзенского моста: там, правда, обходится без гигантов.
Напомним, что эта осень оказалась успешной и для любителей «тихой охоты». В лесах омичи и жители области собирают грибы ведрами, а некоторым удается набрать себе различных ягод — брусники, ежевики и боярышника.