«Телевизионная пауза». Когда и где в Омской области пропадет ТВ-сигнал

Профилактические мероприятия затронут жителей Омска, а также таких населенных пунктов, как Колосовка, Седельниково и Рагозино. Эти работы являются плановыми и необходимы для поддержания высокого качества телерадиовещания в регионе. Подобные мероприятия проводятся регулярно и направлены на модернизацию оборудования, что в перспективе позволит улучшить качество сигнала и расширить возможности для зрителей.