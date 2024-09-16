«Телевизионная пауза». Когда и где в Омской области пропадет ТВ-сигнал

Posted 16 сентября, 07:46
Published 16 сентября, 07:46
Modified 16 сентября, 07:50
Updated 16 сентября, 07:50
В ближайшую неделю часть жителей Омской области столкнется с временными перебоями в телерадиовещании. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Цифрового эфирного телевидения, с 16 по 22 сентября в регионе будут проводиться профилактические работы, что повлечет за собой отключение телерадиосигнала в ряде населенных пунктов.
Профилактические мероприятия затронут жителей Омска, а также таких населенных пунктов, как Колосовка, Седельниково и Рагозино. Эти работы являются плановыми и необходимы для поддержания высокого качества телерадиовещания в регионе. Подобные мероприятия проводятся регулярно и направлены на модернизацию оборудования, что в перспективе позволит улучшить качество сигнала и расширить возможности для зрителей.
Временные отключения будут происходить в соответствии с графиком, который был опубликован на сайте Цифрового эфирного телевидения. Важно отметить, что время указано по московскому часовому поясу, поэтому жителям Омской области следует учитывать разницу во времени при планировании своего досуга.
Профилактические работы включают в себя проверку и настройку оборудования, обновление программного обеспечения и другие технические мероприятия, направленные на улучшение качества вещания. Такие работы проводятся для предотвращения возможных сбоев в будущем и обеспечения стабильной работы телерадиосети.
Город55 напоминает, что в Омске уже проходили временные технические работы связанные с телевидением. Работы велись с 2 по 6 сентября.