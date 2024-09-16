Сырное меню и дегустации. В Омске откроется новый ресторан «Реми»

В Омске на проспекте Карла Маркса пока что в техническом режиме открыл свои двери сырный ресторан «Реми», ставший ярким дополнением к гастрономической карте города. Расположенный в доме № 5а, этот новый проект пришёл на смену закрывшемуся ресторану «У Швейка», который радовал своих гостей чешской кухней с 2000 года. Об этом рассказал ресторатор Игорь Белоглазов в своих социальных сетях.