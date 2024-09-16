Сырное меню и дегустации. В Омске откроется новый ресторан «Реми»

Posted 16 сентября, 03:56
Published 16 сентября, 03:56
Modified 16 сентября, 04:00
Updated 16 сентября, 04:00
В Омске на проспекте Карла Маркса пока что в техническом режиме открыл свои двери сырный ресторан «Реми», ставший ярким дополнением к гастрономической карте города. Расположенный в доме № 5а, этот новый проект пришёл на смену закрывшемуся ресторану «У Швейка», который радовал своих гостей чешской кухней с 2000 года. Об этом рассказал ресторатор Игорь Белоглазов в своих социальных сетях.
Интересно, что название нового заведения отсылает к главному герою мультфильма «Рататуй» — Реми, который стал символом стремления к кулинарному искусству.
Сырное меню станет основным акцентом ресторана, но это не единственное, что сможет предложить «Реми». Заведение также будет радовать своих посетителей разнообразными завтраками и уникальными дегустациями, которые позволят познакомиться с многообразием сыров и их сочетаний. Торжественное открытие ресторана запланировано на 27 сентября.
Ранее Город55 писал про новые заведения, которые откроются на улице Ленина. Первое заведение расположится на улице Ленина, где раньше был Berlin Kaffee. Название «Саша, белый» отсылает к известному фильму. А второе заведение — «Бэлла, красное» обещает стать интересным дополнением гастрономической карты города.