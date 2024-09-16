Стало известно, сколько омичи в среднем платят за «коммуналку»

Posted 16 сентября, 04:45
Published 16 сентября, 04:45
Modified 16 сентября, 05:00
Updated 16 сентября, 05:00
Стало известно, сколько в среднем платят жители регионов за коммунальные услуги в месяц. Рейтингом поделились РИА Новости. Эти расходы включают оплату электроэнергии, воды и топлива для отопления. В 2023 году коммунальные платежи зависят от региона.
В этом году жители Чукотского автономного округа платят самые высокие коммунальные счета — чуть более 9 тысяч рублей. Это значительно выше среднего по стране. А вот в Астраханской области коммунальные платежи составляют около 3,6 тысячи рублей, что делает их одними из самых низких в России.
Что касается Омской области, то доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на ЖКХ, составила 10,2%. За год изменения небольшие, показатель снизился на 1,1. По оценкам специалистов, средняя сумма составляет 4861,1 рубль.
Ранее Город55 писал о средних ценах на омские новостройки. Самые дешевые квартиры (от 105 200 рублей за квадрат) в новом ЖК на Дианова, а самые дорогие (до 231 672 рублей за квадрат) — в микрорайоне «Зеленая река».