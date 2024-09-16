Стало известно, сколько омичи в среднем платят за «коммуналку»

В этом году жители Чукотского автономного округа платят самые высокие коммунальные счета — чуть более 9 тысяч рублей. Это значительно выше среднего по стране. А вот в Астраханской области коммунальные платежи составляют около 3,6 тысячи рублей, что делает их одними из самых низких в России.