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Posted 16 сентября, 04:45

Published 16 сентября, 04:45

Modified 16 сентября, 05:00

Updated 16 сентября, 05:00

Иллюстрация

Стало известно, сколько омичи в среднем платят за «коммуналку»

16 сентября 2024, 04:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

Названа средняя стоимость «коммуналки» в Омске

В рейтинге регионов по доле расходов на ЖКХ населения Омская область оказалась на 61-м месте.

Стало известно, сколько в среднем платят жители регионов за коммунальные услуги в месяц. Рейтингом поделились РИА Новости. Эти расходы включают оплату электроэнергии, воды и топлива для отопления. В 2023 году коммунальные платежи зависят от региона.

В этом году жители Чукотского автономного округа платят самые высокие коммунальные счета — чуть более 9 тысяч рублей. Это значительно выше среднего по стране. А вот в Астраханской области коммунальные платежи составляют около 3,6 тысячи рублей, что делает их одними из самых низких в России.

Что касается Омской области, то доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на ЖКХ, составила 10,2%. За год изменения небольшие, показатель снизился на 1,1. По оценкам специалистов, средняя сумма составляет 4861,1 рубль.

Ранее Город55 писал о средних ценах на омские новостройки. Самые дешевые квартиры (от 105 200 рублей за квадрат) в новом ЖК на Дианова, а самые дорогие (до 231 672 рублей за квадрат) — в микрорайоне «Зеленая река».

От 100 до 230 тысяч за метр: появились данные о ценах на жилье в омских новостройках
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#Кристина Антоносян#ЖКХ#Омск#Коммунальные услуги#Расходы
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