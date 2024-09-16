Скорость, точность и высокие технологии. В Омске прошли гонки на беспилотниках

Posted 16 сентября, 05:07
Published 16 сентября, 05:07
Modified 16 сентября, 05:31
Updated 16 сентября, 05:31
В воскресенье, 15 сентября, в манеже спорткомплекса «Сибирский нефтяник» прошли региональные соревнования гонок дронов. В чемпионате участвовали дети из Омска и районов области. Как рассказали организаторы, соревнования подобного уровня впервые проходят в нашем регионе.
«Сегодня представлены два направления: фиджитал-спорт и гонки дронов. Участвуют ребята начального уровня, школьного возраста. Зарегистрировались участники из пяти районов области, около сорока команд. В каждой команде по два участника и наставник. Соревнования проходят в два этапа: гонка в режиме симулятора за компьютером и на площадке», — рассказала директор центра образовательных инициатив «СТЭМ» Елена Елисеенко.
Прохождение трассы на площадке оценивают судьи. Необходимо не только финишировать как можно быстрее, но и максимально аккуратно облететь на дроне препятствия.
«На трассе стоят флажки, ворота, окружности. Ребятам ставится в зачет командное время. Призеры получат призовые деньги, которые будут стимулировать ребят на развитие», — добавила Елена Елисеенко.
Пройти трассу не так просто, как может показаться на первый взгляд. Беспилотником управляют либо в специальных очках, либо с планшета. Во втором случае участник стоит спиной к площадке и не может напрямую следить за полетом дрона.
Один из участников гонок Эммануил Терешонок рассказал, как добиться успеха в этом необычном виде спорта.
«Моя мотивация — побеждать. Сложности могут возникнуть, если что-то с дроном произойдет. Это спорт, в котором важно терпение. Нужно упорно летать в симуляторе по несколько часов, на реальных дронах. Моя фишка — это скорость. Я уверен, что буду быстрее своих соперников», — поделился Эммануил.
По итогам соревнований Эммануил Терешенок вместе со своим напарником Александром Сапрыкиным заняли первое место в командном зачете.
Гонки дронов на первый взгляд кажутся лишь забавой, однако соревнования несут практическую пользу. Об этом рассказал исполняющий обязанности ректора Омского государственного технического университета Павел Корчагин.
«Чемпионат дает нам вовлечение молодых талантливых ребят в ряды Политеха, где мы готовим инженеров-конструкторов беспилотных летательных аппаратов. Сфера применения БПЛА очень широкая. Например, в гражданском применении, помимо широко разрекламированной доставки с помощью дронов, это еще и диагностика протяженных объектов: дорог, путепроводов, мостов. В строительстве моделирование с помощью квадрокоптера дает нам возможность оценивать сложность возведения зданий», — сообщил Корчагин.
Вид спорта включает в себя элементы программирования, инженерных наук. Павел Корчагин напомнил, что раньше и ракеты начинали строить с кружков авиамоделирования, а после молодые люди заканчивали профильные вузы и приходили работать в конструкторские бюро.
«Такая же история нас ждет и с беспилотниками. Ребята сейчас летают, думают, что это развлечение. Но на самом деле, чтобы установить рекорд по дальности полета, конструкторами политеха был проделан большой путь по моделированию, аэродинамическому обдуву», — объяснил ученый.
Павел Корчагин добавил, что в настоящее время квадрокоптеры в Омской области используются для контроля экологической обстановки, помогают лесоохране вовремя заметить начинающийся пожар.
«Если обследовать мосты, то не под каждый объект может залезть человек. Здесь мы можем залететь в любую точку пространства. К сожалению, сейчас самостоятельно свободно летать нельзя. Но у нас накоплен огромный опыт использования беспилотников в мирных целях», — заключил Корчагин.
Организаторами чемпионата выступили министерство цифрового развития и связи Омской области, министерство спорта Омской области, Центр образовательных инициатив «СТЕМ» и Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) Омской области.
Соревнования гонок дронов планируют проводить и в дальнейшем. Министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов рассказал, что есть перспектива перейти на более масштабный уровень.
«Инициатива провести 12 соревнований по различным тематикам в течение года поступила от самих ребят. Мы впервые проводим в нашем регионе гонки на беспилотных воздушных судах. Если ребятам понравится, то в следующем году мы постараемся провести мероприятие окружного характера с приглашением команды из других регионов Сибири. У нас инженерный город, мы сможем занять хорошие места», — сообщил Денис Цуканов.
Город55 вел прямую трансляцию с соревнований. Подробности в видео:
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