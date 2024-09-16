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Posted 16 сентября, 06:45

Published 16 сентября, 06:45

Modified 16 сентября, 06:47

Updated 16 сентября, 06:47

Житель Иркутска организовал нарколабораторию в Омской области

С тайниками в лесах: в Омской области раскрыли крупную нарколабораторию

16 сентября 2024, 06:45
Фото: 1MI

Житель Иркутска организовал нарколабораторию в Омской области

В Омской области завершено расследование уголовного дела о работе подпольной нарколаборатории, где было произведено 69 килограммов наркотических веществ.

В Омском регионе подошло к концу следствие по делу об изготовлении и сбыте запрещенных препаратов в крупных объемах. Согласно информации от местной прокуратуры, судебные инстанции получили документы касательно 45-летнего жителя Иркутской области.

Следователи полагают, что подозреваемый, выполняя распоряжения своего партнера, приобрел загородное жилище на территории Омской области в августе минувшего года. В этом помещении он создал подпольную лабораторию и приобрел все компоненты для изготовления искусственных наркотиков: технику и химикаты.

Фото: Прокуратура Омской области.

С начала сентября до конца ноября в этом нелегальном производстве было синтезировано приблизительно 69 кг наркотических веществ. Обвиняемый распространял вещество при помощи тайников в лесных массивах.

Незаконную активность пресекли работники УФСБ по Омской области. В ходе осмотра жилища были выявлены и конфискованы наркотические средства, а также техника для их производства.

Фигуранту дела угрожает жесткое наказание, включая возможность пожизненного заключения. Материалы переданы на рассмотрение в Омский областной суд.

Ранее, как стало известно Городу55, двое омичей занимались выращиваем наркосодержащих растений на балконе.

Теплица с сюрпризом. Двое омичей выращивали наркотики у себя на балконе
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