С тайниками в лесах: в Омской области раскрыли крупную нарколабораторию

Posted 16 сентября, 06:45
Published 16 сентября, 06:45
Modified 16 сентября, 06:47
Updated 16 сентября, 06:47
В Омском регионе подошло к концу следствие по делу об изготовлении и сбыте запрещенных препаратов в крупных объемах. Согласно информации от местной прокуратуры, судебные инстанции получили документы касательно 45-летнего жителя Иркутской области.
Следователи полагают, что подозреваемый, выполняя распоряжения своего партнера, приобрел загородное жилище на территории Омской области в августе минувшего года. В этом помещении он создал подпольную лабораторию и приобрел все компоненты для изготовления искусственных наркотиков: технику и химикаты.
С начала сентября до конца ноября в этом нелегальном производстве было синтезировано приблизительно 69 кг наркотических веществ. Обвиняемый распространял вещество при помощи тайников в лесных массивах.
Незаконную активность пресекли работники УФСБ по Омской области. В ходе осмотра жилища были выявлены и конфискованы наркотические средства, а также техника для их производства.
Фигуранту дела угрожает жесткое наказание, включая возможность пожизненного заключения. Материалы переданы на рассмотрение в Омский областной суд.
Ранее, как стало известно Городу55, двое омичей занимались выращиваем наркосодержащих растений на балконе.