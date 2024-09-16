С тайниками в лесах: в Омской области раскрыли крупную нарколабораторию

Следователи полагают, что подозреваемый, выполняя распоряжения своего партнера, приобрел загородное жилище на территории Омской области в августе минувшего года. В этом помещении он создал подпольную лабораторию и приобрел все компоненты для изготовления искусственных наркотиков: технику и химикаты.