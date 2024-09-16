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Posted 16 сентября, 17:47

Published 16 сентября, 17:47

Modified 16 сентября, 17:47

Updated 16 сентября, 17:47

РЭО проведет экскурсии по действующим предприятиям ТКО

РЭО проведет экскурсии по действующим предприятиям ТКО

16 сентября 2024, 17:47
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) совместно с движением «Экосистема» организует более 20 экскурсий на предприятия по обращению с ТКО в 17 субъектах РФ в сентябре 2024 года.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, заводы по обработке и утилизации отходов — это важное звено в комплексной системе обращения с ТКО. Сегодня такие предприятия возводятся по всей стране. По его словам, необходимо не только строить объекты, но и проводить просветительскую работу, чтобы граждане были вовлечены в экоповестку, передает 56orb.ru.

«Экоактивисты смогут детально ознакомиться с тем, как работает экономика замкнутого цикла и как устроена система обращения с отходами», — сообщил Буцаев.

Марафон экскурсий пройдет 16 по 26 сентября на 20 объектах инфраструктуры по обращению с ТКО, расположенных в разных регионах. В их числе Волгоградская, Воронежская области, город Севастополь, Удмуртия, Свердловская область и другие.

Сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев рассказал, что их представители в регионах часто проводят акции по раздельному сбору отходов, тематические мастер-классы, просветительские занятия. Посещение объектов по обращению с ТКО станет логичным дополнением этой работы. Всего в экскурсиях планируется участие более 300 экоактивистов из 17 регионов, сообщил Руднев.

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