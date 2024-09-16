РЭО проведет экскурсии по действующим предприятиям ТКО

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, заводы по обработке и утилизации отходов — это важное звено в комплексной системе обращения с ТКО. Сегодня такие предприятия возводятся по всей стране. По его словам, необходимо не только строить объекты, но и проводить просветительскую работу, чтобы граждане были вовлечены в экоповестку, передает 56orb.ru.