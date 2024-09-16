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Posted 16 сентября, 12:47

Published 16 сентября, 12:47

Modified 16 сентября, 12:50

Updated 16 сентября, 12:50

Иллюстрация

Омичей предупредили о новой волне отключений воды. Публикуем адреса

16 сентября 2024, 12:47
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичам рассказали о новой волне отключений воды

В омском отделении Росводоканала жителей поселка Береговой предупредили о скором отключении воды, без доступа к ресурсу останутся строения по улицам Иртышская, Советская и Киселева.

23 сентября сотрудники омского отделения Росводоканала будут ремонтировать водопровод по адресу ул. Иртышская, 1, в поселке Береговом. Из-за проведения работ жители двух десятком домов останутся без воды. Ограничения продлятся с 10:00 до 23:00.

Под отключение попадут следующие адреса:

  • Ул. Киселева, 1а, 12, 14;
  • Ул. Иртышская, 1а, 1а к1, 1а лит.СТ, 1к1, 1к3, 1А/1, 2, 2а, 2к1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 12/2, 12а, 13, 15;
  • Ул. Советская, 5;

Также воды не будет в частном секторе и водоразборных колонках по улице Иртышской.

В Росводоканале омичей попросили заранее запастить водой и с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, что сегодня в Нефтяниках произошла крупная авария, из-за которой без электричества остались более ста построек. Отключение затронуло проспект Мира и улицу 50 лет Профсоюзов, оставив без света как квартиры, так и социальные объекты. Кроме того, утром темнота настигла ТЦ «Миллениум».

Тысяча отключений. Омичи ждут старта отопительного сезона без горячей воды
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Горячая вода#Отключение воды#Новости#Вода#Холодная вода#Росводоканал#Росводоканал-Омск
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