Омичей предупредили о новой волне отключений воды. Публикуем адреса

Posted 16 сентября, 12:47
Published 16 сентября, 12:47
Modified 16 сентября, 12:50
Updated 16 сентября, 12:50
23 сентября сотрудники омского отделения Росводоканала будут ремонтировать водопровод по адресу ул. Иртышская, 1, в поселке Береговом. Из-за проведения работ жители двух десятком домов останутся без воды. Ограничения продлятся с 10:00 до 23:00.
Под отключение попадут следующие адреса:
Также воды не будет в частном секторе и водоразборных колонках по улице Иртышской.
В Росводоканале омичей попросили заранее запастить водой и с пониманием отнестись к ситуации.
Напомним, что сегодня в Нефтяниках произошла крупная авария, из-за которой без электричества остались более ста построек. Отключение затронуло проспект Мира и улицу 50 лет Профсоюзов, оставив без света как квартиры, так и социальные объекты. Кроме того, утром темнота настигла ТЦ «Миллениум».