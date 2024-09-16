Омичей предупредили о новой волне отключений воды. Публикуем адреса

Напомним, что сегодня в Нефтяниках произошла крупная авария, из-за которой без электричества остались более ста построек. Отключение затронуло проспект Мира и улицу 50 лет Профсоюзов, оставив без света как квартиры, так и социальные объекты. Кроме того, утром темнота настигла ТЦ «Миллениум».