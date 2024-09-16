Недостаточно средств. Омск невозможно полностью подготовить к зиме

Posted 16 сентября, 07:44
Published 16 сентября, 07:44
Modified 16 сентября, 07:49
Updated 16 сентября, 07:49
Омская прокуратура нашла у ТГК-11 больше 400 нарушений. Такие данные опубликованы в письме ведомства к председателю Горсовета Владимиру Корбуту. Прокуратура ссылается на проверки по многочисленным обращениям горожан из-за аварий на ТЭЦ-5 минувшей зимой.
Также прокуратура сообщила, что у компании «Омск РТС» необходимо заменить 109 километров теплосетей. Трубы эксплуатируются больше 30 лет. При этом в 2024 году ремонт запланирован лишь для 697 метров сетей, что составляет 0,64% от их общего количества.
В «Тепловой компании» необходимо отремонтировать 643,2 км тепловых сетей, а заменить — 598,4 км.
«Недостаток средств для ежегодного ремонта сетей, кроме иного имущества
АО „Тепловая компания“, оценивается в 800 млн. руб. Включение в тарифы недостающей суммы приведет к их значительному росту», — говорится в письме прокуратуры.
В нынешнем году мэрия Омска планировала получить субсидию в размере 750,2 млн рублей по программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Но ее действие приостановили.
Таким образом, получается, что дополнительных источников финансирования нет, а включить цену ремонта в тариф невозможно, так как он достиг предела. По мнению прокуратуры, полностью подготовиться к зиме на данный момент не представляется возможным.