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Posted 16 сентября, 07:44

Published 16 сентября, 07:44

Modified 16 сентября, 07:49

Updated 16 сентября, 07:49

Иллюстрация

Недостаточно средств. Омск невозможно полностью подготовить к зиме

16 сентября 2024, 07:44
Фото: 1MI
Иллюстрация

Прокуратура нашла 418 нарушений у ТГК-11 перед началом отопительного сезона

Так, у «Омск РТС» необходимо заменить 109 километров теплосетей. При этом в 2024 году ремонт запланирован лишь для 697 метров сетей.

Омская прокуратура нашла у ТГК-11 больше 400 нарушений. Такие данные опубликованы в письме ведомства к председателю Горсовета Владимиру Корбуту. Прокуратура ссылается на проверки по многочисленным обращениям горожан из-за аварий на ТЭЦ-5 минувшей зимой.

Также прокуратура сообщила, что у компании «Омск РТС» необходимо заменить 109 километров теплосетей. Трубы эксплуатируются больше 30 лет. При этом в 2024 году ремонт запланирован лишь для 697 метров сетей, что составляет 0,64% от их общего количества.

В «Тепловой компании» необходимо отремонтировать 643,2 км тепловых сетей, а заменить — 598,4 км.

«Недостаток средств для ежегодного ремонта сетей, кроме иного имущества
АО „Тепловая компания“, оценивается в 800 млн. руб. Включение в тарифы недостающей суммы приведет к их значительному росту», — говорится в письме прокуратуры.

В нынешнем году мэрия Омска планировала получить субсидию в размере 750,2 млн рублей по программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Но ее действие приостановили.

Таким образом, получается, что дополнительных источников финансирования нет, а включить цену ремонта в тариф невозможно, так как он достиг предела. По мнению прокуратуры, полностью подготовиться к зиме на данный момент не представляется возможным.

В Омской области на год заморозили программу по ремонту теплосетей и водопроводов
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#Евгений Игишев#ЖКХ#Ремонт#Омск#Прокуратура#Теплосети#Тепловая компания#Коммунальное хозяйство#Омск РТС#ОАО "ТГК-11"#ТГК-11#Жилищно-коммунальное хозяйство
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