Недостаточно средств. Омск невозможно полностью подготовить к зиме

Также прокуратура сообщила, что у компании «Омск РТС» необходимо заменить 109 километров теплосетей. Трубы эксплуатируются больше 30 лет. При этом в 2024 году ремонт запланирован лишь для 697 метров сетей, что составляет 0,64% от их общего количества.