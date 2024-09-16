Контракт заключен до конца года. Омичам рассказали, продлят ли авиарейс в Усть-Ишим

Posted 16 сентября, 03:38
Published 16 сентября, 03:38
Modified 16 сентября, 03:44
Updated 16 сентября, 03:44
Новый рейс из Омска в Усть-Ишим по-прежнему остается максимально востребованным. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Игорь Кожухов в интервью «Вести.Омск». По его словам, изначально в правительстве региона не сомневались в будущей востребованности рейса, что подтверждается почти стопроцентным заполнением самолета.
Пока что билет можно купить лишь физически в кассах омского аэропорта и аэродрома в Усть-Ишиме. По словам Кожухова, вопрос с электронными билетами будут прорабатывать в скором времени. Контракт с перевозчиком заключен до конца года, но его планируют продлить.
«До конца года у нас заключен контракт с перевозчиком „Аэропром“, поэтому до конца года он точно летает. Но в конце года мы будем объявлять конкурсные процедуры и планировать выполнение рейсов уже на следующий год. Перспектива и желание его запускать есть», — поделился Кожухов.
Как отметил чиновник, разница в стоимости билета значительная — приходится сильно ее компенсировать.
«Стоимость билета порядка 2700 рублей, а себестоимость полета за одного пассажира более 20 тысяч рублей. Нагрузку взял на себя бюджет и доплачивает авиакомпании», — уточнил он.
В основном рейсом пользуется местные пассажиры, ведь теперь на дорогу у них уходит два часа вместо 12 на автобусе. Кожухов заявил, что в минтранспорте не переживают, что зимой спрос на самолет может снизиться.
«У нас есть уверенность в востребованности рейса в зимнее время года. Много активных пассажиров, которые активно двигаются и зимой, которые здесь учатся или работают и летают на выходные домой. Можно улететь в пятницу и вернуться в понедельник», — рассказал Кожухов.
Ранее Город55 публиковал видео с первым полетом в Усть-Ишим. Рейсы осуществляются на самолете АН-2. Выполняются три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Омска в 10:00, а обратно из Усть-Ишима — в 14:00. Полеты осуществляет красноярская авиакомпания «Аэропром» на небольшом самолете, который вмещает до 12 пассажиров. Время в пути — 2 часа 15 минут.