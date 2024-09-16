Контракт заключен до конца года. Омичам рассказали, продлят ли авиарейс в Усть-Ишим

Пока что билет можно купить лишь физически в кассах омского аэропорта и аэродрома в Усть-Ишиме. По словам Кожухова, вопрос с электронными билетами будут прорабатывать в скором времени. Контракт с перевозчиком заключен до конца года, но его планируют продлить.