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Posted 16 сентября, 03:38

Published 16 сентября, 03:38

Modified 16 сентября, 03:44

Updated 16 сентября, 03:44

Иллюстрация

Контракт заключен до конца года. Омичам рассказали, продлят ли авиарейс в Усть-Ишим

16 сентября 2024, 03:38
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

Омичам рассказали, планируется ли продлевать авиарейс в Усть-Ишим

В правительстве региона считают рейс востребованным и перспективным, поэтому контракт с перевозчиком хотят продлить. Также приходится компенсировать внушительную разницу себестоимости полетов.

Новый рейс из Омска в Усть-Ишим по-прежнему остается максимально востребованным. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Игорь Кожухов в интервью «Вести.Омск». По его словам, изначально в правительстве региона не сомневались в будущей востребованности рейса, что подтверждается почти стопроцентным заполнением самолета.

Пока что билет можно купить лишь физически в кассах омского аэропорта и аэродрома в Усть-Ишиме. По словам Кожухова, вопрос с электронными билетами будут прорабатывать в скором времени. Контракт с перевозчиком заключен до конца года, но его планируют продлить.

«До конца года у нас заключен контракт с перевозчиком „Аэропром“, поэтому до конца года он точно летает. Но в конце года мы будем объявлять конкурсные процедуры и планировать выполнение рейсов уже на следующий год. Перспектива и желание его запускать есть», — поделился Кожухов.

Как отметил чиновник, разница в стоимости билета значительная — приходится сильно ее компенсировать.

«Стоимость билета порядка 2700 рублей, а себестоимость полета за одного пассажира более 20 тысяч рублей. Нагрузку взял на себя бюджет и доплачивает авиакомпании», — уточнил он.

В основном рейсом пользуется местные пассажиры, ведь теперь на дорогу у них уходит два часа вместо 12 на автобусе. Кожухов заявил, что в минтранспорте не переживают, что зимой спрос на самолет может снизиться.

«У нас есть уверенность в востребованности рейса в зимнее время года. Много активных пассажиров, которые активно двигаются и зимой, которые здесь учатся или работают и летают на выходные домой. Можно улететь в пятницу и вернуться в понедельник», — рассказал Кожухов.

Ранее Город55 публиковал видео с первым полетом в Усть-Ишим. Рейсы осуществляются на самолете АН-2. Выполняются три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Омска в 10:00, а обратно из Усть-Ишима — в 14:00. Полеты осуществляет красноярская авиакомпания «Аэропром» на небольшом самолете, который вмещает до 12 пассажиров. Время в пути — 2 часа 15 минут.

Первый рейс за 25 лет. В Усть-Ишим отправился самолет из Омска: видео полета
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#Кристина Антоносян#Общество#Самолет#Омск#Аэропорт#Пассажиры#Новости#Усть-Ишим
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