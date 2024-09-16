Как новоселам сэкономить на ремонте? DOGMA представила квартиры с отделкой от 4,4 млн

Posted 16 сентября, 07:43
Published 16 сентября, 07:43
Modified 16 сентября, 08:12
Updated 16 сентября, 08:12
После завершения стройки в квартале «Снегири» новоселу передается готовая для жизни квартира — нужно будет только расставить мебель и бытовую технику. Стоимость студии с ремонтом начинается от 4,4 млн рублей.
«На рынке Омска квартиры с отделкой — это редкость. Большинство застройщиков передают жилье без отделки, поэтому покупатели самостоятельно занимаются ремонтом, параллельно выплачивая ипотеку, что значительно увеличивает финансовую нагрузку, — говорит Людмила Зайченко, коммерческий директор компании DOGMA. — Поэтому готовое жилье пользуется высоким спросом».
Выбирая будущую квартиру с отделкой от компании DOGMA, покупатель получает стильное и функциональное жилье, продуманное до мелочей. Здесь уже будет выполнена стяжка пола, уложен износостойкий ламинат, на стенах обои, установлены все выключатели и розетки, натяжные потолки. Все межкомнатные двери оснащены качественной фурнитурой. В санузлах будет установлена подвесная раковина, ванна, унитаз с инсталляцией, на стенах белый кафель.
В отделке квартир компания DOGMA использует современные высококачественные отделочные материалы, которые помогают сохранить эстетику пространства на долгие годы. Нейтральные оттенки стен и потолков квартиры не только наполняют пространство воздухом и светом, но и дают множество возможностей для творчества. Новоселы могут сделать акцентные стены, создать стильный и уютный интерьер с помощью ярких элементов мебели, текстиля или декора.
В семейном квартале «Снегири» представлено 80% квартир с чистовой отделкой.
«Стоит отметить, что стоимость отделки от застройщика можно включить в ипотечный договор. Это поможет не только минимизировать хлопоты, связанные с ремонтом, но и зафиксировать стоимость отделочных материалов, — добавила Людмила Зайченко, коммерческий директор компании DOGMA. — Еще одно весомое преимущество, которое порадует новоселов — отсутствие строительного шума, мусора и пыли в доме. После получения ключей можно сразу переехать в квартиру и наслаждаться комфортом нового жилья».
Единый стандарт отделки федеральная компания DOGMA внедрила в 2024 году на объектах по всей России, и он уже доказал свою популярность. За 8 месяцев этого года 52% квартир в новостройках компании DOGMA были проданы с отделкой. Теперь эта опция доступна и жителям Омска.
Семейный квартал «Снегири» — проект комплексного развития территории общей площадью более 25 га, который возводится в микрорайоне Московка-2 г. Омска. Проектом предусмотрено строительство многоквартирных домов на 7 577 квартир, паркинга на 3 153 машино-мест и коммерческой инфраструктуры. В семейном квартале будет своя школа на 1579 ребят, три детских сада на 684 места и поликлиника. Федеральная компания DOGMA уже начала строительство первых жилых корпусов, котельной и дошкольного учреждения на 290 детей.
Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской области, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 1,7 млн кв. м жилья. Еще 2,6 млн кв. м — на стадии возведения. С января 2023 года DOGMA входит в пятерку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сданы точно в срок 12 проектов в Краснодаре и Новороссийске, еще 9 масштабных объектов в четырех регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.
Застройщик семейного квартала «Снегири» — ООО «СЗ ДОГМА-ОМСК».
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