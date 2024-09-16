Как избавиться от тараканов в доме: несколько быстрых и простых способов

Posted 16 сентября, 08:01
Published 16 сентября, 08:01
Modified 17 сентября, 04:13
Updated 17 сентября, 04:13
Как правило, тараканы приходят в квартиры двумя способами: первый — от нечистоплотных соседей, второй — из магазинов, находящихся в доме. Насекомых привлекает еда, причем в любом виде: это могут быть вовремя неубранные хлебные крошки, остатки пищи в мусорном ведре и даже корм для животных.
Также тараканов может привлечь неисправная техника. Звучит странно, но это так. Они любят воду и выбирают места, где она подтекает. Например, под раковиной.
Есть и более редкие случаи, когда люди самостоятельно приносят насекомых в дом. Такое возможно, если таракан забрался в упаковку продуктов или пакет, а покупатель этого вовремя не заметил.
Люди могут долгое время не предполагать, что в их доме обитают тараканы. Это случается из-за «ночной» жизни насекомых. Однако признаки, по которым можно определить наличие нежданных гостей, все же есть — черные точки на кухонных полках, обоях, полу и других поверхностях. Скопления мелких шариков — это фекалии насекомых.
Еще один признак — неприятный запах, который исходит от тараканов. Чем больше их будет становиться, тем сильнее хозяин дома будет чувствовать сырость и гниль в воздухе.
Один из самых действенных способов избавиться от тараканов — борная кислота, пишет «Лайфхакер». Она разъедает стенки пищеварительного тракта насекомого и убивает его. Пакетики с ней можно найти в аптеке.
Борная кислота встречается как в виде порошка, так и в виде раствора. В первом случае с помощью нее можно сделать приманку: смешать порошок с сырым яичным желтком и скатать небольшие шарики, после чего положить их в места обитания тараканов. В случае с раствором же будет достаточно намазать им поверхности, по которым передвигаются насекомые.
Тараканы покинут квартиру при регулярных обработках поверхностей нашатырным спиртом. Причина в специфическом запахе средства. Для обработки подойдет жидкость в следующей пропорции: одна чайная ложка нашатырного спирта на литр воды. Важно: после завершения обработки следует покинуть дом на несколько часов, а по возвращении проветрить помещение. Процедуру нужно повторять каждые 2–3 дня, пока тараканы полностью не исчезнут.
Столовый уксус имеет не такой едкий запах, но при этом также хорошо справляется с тараканами. Чтобы получить необходимый раствор, нужно смешать пол литра уксуса и 10 литров воды. Этой жидкостью нужно протереть пол и все поверхности, по которым могут передвигаться тараканы. Повторяйте обработку каждые 2–3 дня до полного исчезновения насекомых.
Средства от тараканов чаще всего встречаются на основе циперметрина, фентиона, малатиона и хлорпирифоса. Они представлены в различных вариантах: это могут быть гели, аэрозоли, эмульсии, карандаши и порошки. Одни препараты убивают только взрослых особей, другие воздействуют и на потомство в виде личинок и яиц.
Способ применения и меры предосторожности у каждого средства индивидуальные, поэтому четких рекомендаций по использованию нет. Однако стоит отметить, что при работе с любым из продуктов необходимо надевать перчатки, маску и защитные очки, а также внимательно читать инструкцию.
Решением проблемы может стать и обращение к профессиональным дезинсекторам. Специалисты приедут к вам домой и обработают помещение специальными химикатами с помощью ручного распылителя. На время обработки жильцам придется покинуть квартиру, вернуться в нее можно будет через 2-3 часа.