Как избавиться от тараканов в доме: несколько быстрых и простых способов

Часто люди даже не подозревают, что живут с тараканами под одной крышей. Но если насекомые все же попались на глаза, от них хочется избавиться как можно быстрее. Как «выселить» нежданных гостей из дома или квартиры — в материале Города55.

Тараканы в доме: причина Как правило, тараканы приходят в квартиры двумя способами: первый — от нечистоплотных соседей, второй — из магазинов, находящихся в доме. Насекомых привлекает еда, причем в любом виде: это могут быть вовремя неубранные хлебные крошки, остатки пищи в мусорном ведре и даже корм для животных. Также тараканов может привлечь неисправная техника. Звучит странно, но это так. Они любят воду и выбирают места, где она подтекает. Например, под раковиной. Есть и более редкие случаи, когда люди самостоятельно приносят насекомых в дом. Такое возможно, если таракан забрался в упаковку продуктов или пакет, а покупатель этого вовремя не заметил. Тараканы на кухне . Фото: Изображение Midjourney «Невидимые» соседи Люди могут долгое время не предполагать, что в их доме обитают тараканы. Это случается из-за «ночной» жизни насекомых. Однако признаки, по которым можно определить наличие нежданных гостей, все же есть — черные точки на кухонных полках, обоях, полу и других поверхностях. Скопления мелких шариков — это фекалии насекомых. Еще один признак — неприятный запах, который исходит от тараканов. Чем больше их будет становиться, тем сильнее хозяин дома будет чувствовать сырость и гниль в воздухе. Как избавиться от тараканов с помощью народных средств Борная кислота Один из самых действенных способов избавиться от тараканов — борная кислота, пишет «Лайфхакер». Она разъедает стенки пищеварительного тракта насекомого и убивает его. Пакетики с ней можно найти в аптеке. Борная кислота встречается как в виде порошка, так и в виде раствора. В первом случае с помощью нее можно сделать приманку: смешать порошок с сырым яичным желтком и скатать небольшие шарики, после чего положить их в места обитания тараканов. В случае с раствором же будет достаточно намазать им поверхности, по которым передвигаются насекомые. Нашатырный спирт Тараканы покинут квартиру при регулярных обработках поверхностей нашатырным спиртом. Причина в специфическом запахе средства. Для обработки подойдет жидкость в следующей пропорции: одна чайная ложка нашатырного спирта на литр воды. Важно: после завершения обработки следует покинуть дом на несколько часов, а по возвращении проветрить помещение. Процедуру нужно повторять каждые 2–3 дня, пока тараканы полностью не исчезнут. Столовый уксус Столовый уксус имеет не такой едкий запах, но при этом также хорошо справляется с тараканами. Чтобы получить необходимый раствор, нужно смешать пол литра уксуса и 10 литров воды. Этой жидкостью нужно протереть пол и все поверхности, по которым могут передвигаться тараканы. Повторяйте обработку каждые 2–3 дня до полного исчезновения насекомых. Как избавиться от тараканов специальными препаратами Инсектициды Средства от тараканов чаще всего встречаются на основе циперметрина, фентиона, малатиона и хлорпирифоса. Они представлены в различных вариантах: это могут быть гели, аэрозоли, эмульсии, карандаши и порошки. Одни препараты убивают только взрослых особей, другие воздействуют и на потомство в виде личинок и яиц. Способ применения и меры предосторожности у каждого средства индивидуальные, поэтому четких рекомендаций по использованию нет. Однако стоит отметить, что при работе с любым из продуктов необходимо надевать перчатки, маску и защитные очки, а также внимательно читать инструкцию. Обратитесь к профессиональным дезинсекторам Решением проблемы может стать и обращение к профессиональным дезинсекторам. Специалисты приедут к вам домой и обработают помещение специальными химикатами с помощью ручного распылителя. На время обработки жильцам придется покинуть квартиру, вернуться в нее можно будет через 2-3 часа. Опасность сохраняется. Клещи покусали почти четыре тысячи омичей с начал года Узнать подробнее