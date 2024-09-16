HR-специалист Лоикова назвала исчезнувшие в РФ профессии

«Также менее актуальными становятся бухгалтеры в малом бизнесе. С переходом на электронный документооборот, а также в связи с упрощением налогового учета, необходимость традиционных бухгалтеров тоже постепенно снижается. Но тем не менее, не будем забывать, что ошибки — искусственный интеллект и программы их все-таки выдают, поэтому перепроверять работу требуется», — добавила Лоикова.