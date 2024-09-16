Хадича и Имрон. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена омичи выбирают для своих детей

В реестре ЗАГСа обновили информацию об именах, которые омичи чаще всего выбирают для своих детей. Самое популярное имя для девочки, как и месяцем ранее — София, так новорожденных называли 226 раз. Далее — Анна, таким именем нарекли 221 ребенка, замыкает тройку Ева — такое имя выбрали для 182 девочек.