Хадича и Имрон. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена омичи выбирают для своих детей

Posted 16 сентября 2024, 14:22
Published 16 сентября 2024, 14:22
Modified 16 сентября 2024, 14:25
Updated 16 сентября 2024, 14:25
В реестре ЗАГСа обновили информацию об именах, которые омичи чаще всего выбирают для своих детей. Самое популярное имя для девочки, как и месяцем ранее — София, так новорожденных называли 226 раз. Далее — Анна, таким именем нарекли 221 ребенка, замыкает тройку Ева — такое имя выбрали для 182 девочек.
У мальчиков самым распространенным стало имя Михаил, так назвали 228 новорожденных, еще для 225 выбрали имя Артем, 214 малышей решили назвать Александр.
Самыми редкими у девочек стали имена Аминахон, Хадича и Жамиля, а у мальчиков — Имрон, Мухаммадсабир и Салим.