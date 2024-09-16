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Posted 16 сентября 2024, 14:22

Published 16 сентября 2024, 14:22

Modified 16 сентября 2024, 14:25

Updated 16 сентября 2024, 14:25

Стало известно, какими именами омичи называют детей чаще всего

Хадича и Имрон. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена омичи выбирают для своих детей

16 сентября 2024, 14:22
Фото: 1MI.

Стало известно, какими именами омичи называют детей чаще всего

В ЗАГСе обновили информацию об именах, которые омичи чаще всего выбирают для своих детей. В лидерах имен для девочек, по прежнему, София, Анна и Ева, для мальчиков — Михаил, Артем и Александр.

В реестре ЗАГСа обновили информацию об именах, которые омичи чаще всего выбирают для своих детей. Самое популярное имя для девочки, как и месяцем ранее — София, так новорожденных называли 226 раз. Далее — Анна, таким именем нарекли 221 ребенка, замыкает тройку Ева — такое имя выбрали для 182 девочек.

У мальчиков самым распространенным стало имя Михаил, так назвали 228 новорожденных, еще для 225 выбрали имя Артем, 214 малышей решили назвать Александр.

Самыми редкими у девочек стали имена Аминахон, Хадича и Жамиля, а у мальчиков — Имрон, Мухаммадсабир и Салим.

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