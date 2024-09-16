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Posted 16 сентября, 06:24

Published 16 сентября, 06:24

Modified 16 сентября, 06:28

Updated 16 сентября, 06:28

В Омской области растет заболеваемость коронавирусом

Еще 381 случай. Омичи продолжают заражаться коронавирусом

16 сентября 2024, 06:24
Фото: 1MI

В Омской области растет заболеваемость коронавирусом

С каждой неделей процент заболевших увеличивается. Медики связывают это с погодой и тенденцией к простуде у омичей.

По итогам 37-й недели 2024 года, с 9 по 15 сентября, в Омской области зарегистрирован 381 случай заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 20,8 на 100 тысяч населения, что на 1,1% выше, чем на предыдущей неделе, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Омской области.

Специалисты обращают внимание на необходимость соблюдения мер предосторожности и вакцинации. В условиях роста числа случаев заболевания важно сохранять бдительность и следовать рекомендациям специалистов.

Эксперты отмечают, что несмотря на незначительное увеличение заболеваемости, ситуация остается под контролем. Однако гражданам настоятельно рекомендуется продолжать использовать маски в общественных местах и избегать массовых скоплений людей.

Омская область активно продолжает кампанию по вакцинации и ревакцинации населения, чтобы минимизировать риски и защитить здоровье граждан. Роспотребнадзор призывает жителей проявлять ответственность и заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.

Статистика растет. Омичам рассказали, сколько жителей заразились коронавирусом
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#Кристина Антоносян#Погода#Омск#Роспотребнадзор#ОРВИ#Вакцинация#Новости#Профилактика#Заболеваемость
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