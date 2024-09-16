Еще 381 случай. Омичи продолжают заражаться коронавирусом

По итогам 37-й недели 2024 года, с 9 по 15 сентября, в Омской области зарегистрирован 381 случай заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 20,8 на 100 тысяч населения, что на 1,1% выше, чем на предыдущей неделе, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Омской области.