Еще 381 случай. Омичи продолжают заражаться коронавирусом

Posted 16 сентября, 06:24
Published 16 сентября, 06:24
Modified 16 сентября, 06:28
Updated 16 сентября, 06:28
По итогам 37-й недели 2024 года, с 9 по 15 сентября, в Омской области зарегистрирован 381 случай заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 20,8 на 100 тысяч населения, что на 1,1% выше, чем на предыдущей неделе, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Омской области.
Специалисты обращают внимание на необходимость соблюдения мер предосторожности и вакцинации. В условиях роста числа случаев заболевания важно сохранять бдительность и следовать рекомендациям специалистов.
Эксперты отмечают, что несмотря на незначительное увеличение заболеваемости, ситуация остается под контролем. Однако гражданам настоятельно рекомендуется продолжать использовать маски в общественных местах и избегать массовых скоплений людей.
Омская область активно продолжает кампанию по вакцинации и ревакцинации населения, чтобы минимизировать риски и защитить здоровье граждан. Роспотребнадзор призывает жителей проявлять ответственность и заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.
Ранее Город55 писал про то, что в Омске из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин отправили 22 класса в 10 школах.