Два месяца после пожара. Когда в Омске построят новый газопровод на 19-й Линии

Помимо этого, власти оказывают содействие жителям в получении страховых выплат, так как газопровод был застрахован. Для этого ведется работа по получению необходимых документов от Ростехнадзора и Следственного комитета. Ожидается, что все документы будут готовы к концу сентября, что позволит жителям получить компенсации от страховой компании.