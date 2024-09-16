Два месяца после пожара. Когда в Омске построят новый газопровод на 19-й Линии

Posted 16 сентября, 11:32
Published 16 сентября, 11:32
Modified 16 сентября, 11:34
Updated 16 сентября, 11:34
Еще в июле месяце в Омске произошел пожар, который затронул жителей из кварталов на 19-й Линии. В ответ на это событие, региональные и городские власти объединили усилия для скорейшего восстановления нормальной жизни в пострадавшем районе.
Губернатор области лично посетил место происшествия, чтобы оценить масштабы ущерба и встретиться с жителями.
В результате скоординированных действий различных ведомств, включая Министерство труда, министерство региональной безопасности и министерство энергетики, была оказана значительная помощь пострадавшим. Городская администрация предоставила 28 жителям единовременные выплаты, а областные власти компенсировали утрату имущества 31 человеку, выделив в общей сложности 1,65 миллиона рублей.
На данный момент восстановлены водоснабжение и электроснабжение в районе. Однако работы по восстановлению газопровода, который был поврежден в результате пожара, продолжаются. Специалисты компании «Омскгоргаз» активно работают над этой задачей, и временное восстановление газоснабжения планируется завершить к началу октября. В следующем году ожидается полное восстановление системы.
Помимо этого, власти оказывают содействие жителям в получении страховых выплат, так как газопровод был застрахован. Для этого ведется работа по получению необходимых документов от Ростехнадзора и Следственного комитета. Ожидается, что все документы будут готовы к концу сентября, что позволит жителям получить компенсации от страховой компании.
Как уже писал Город55, после пожара, произошедшего в июле, омичам до сих пор не вернули газ и отопление.