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Posted 16 сентября, 11:32

Published 16 сентября, 11:32

Modified 16 сентября, 11:34

Updated 16 сентября, 11:34

Новый газопровод в пострадавшем районе Омска построят к 2025 году

Два месяца после пожара. Когда в Омске построят новый газопровод на 19-й Линии

16 сентября 2024, 11:32
Фото: 1MI

Новый газопровод в пострадавшем районе Омска построят к 2025 году

В Омске после пожара на 19-й Линии власти оказывают помощь пострадавшим жителям, восстанавливая инфраструктуру и предоставляя финансовую поддержку.

Еще в июле месяце в Омске произошел пожар, который затронул жителей из кварталов на 19-й Линии. В ответ на это событие, региональные и городские власти объединили усилия для скорейшего восстановления нормальной жизни в пострадавшем районе.

Губернатор области лично посетил место происшествия, чтобы оценить масштабы ущерба и встретиться с жителями.

В результате скоординированных действий различных ведомств, включая Министерство труда, министерство региональной безопасности и министерство энергетики, была оказана значительная помощь пострадавшим. Городская администрация предоставила 28 жителям единовременные выплаты, а областные власти компенсировали утрату имущества 31 человеку, выделив в общей сложности 1,65 миллиона рублей.

На данный момент восстановлены водоснабжение и электроснабжение в районе. Однако работы по восстановлению газопровода, который был поврежден в результате пожара, продолжаются. Специалисты компании «Омскгоргаз» активно работают над этой задачей, и временное восстановление газоснабжения планируется завершить к началу октября. В следующем году ожидается полное восстановление системы.

Помимо этого, власти оказывают содействие жителям в получении страховых выплат, так как газопровод был застрахован. Для этого ведется работа по получению необходимых документов от Ростехнадзора и Следственного комитета. Ожидается, что все документы будут готовы к концу сентября, что позволит жителям получить компенсации от страховой компании.

Как уже писал Город55, после пожара, произошедшего в июле, омичам до сих пор не вернули газ и отопление.

Ждут два месяца. Омичи возмутились отсутствием газа после пожара на 19-й Линии
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