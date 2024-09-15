В районе Забайкалья уже сорвали ещё не начавшийся отопительный сезон — там нет угля

В Чернышевском районе Забайкалья сорвали начало отопительного сезона, который должен был начаться завтра, 15 сентября. На котельных нет угля. Информация об этом опубликована в группе администрации района во «Вконтакте».