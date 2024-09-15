В районе Забайкалья уже сорвали ещё не начавшийся отопительный сезон — там нет угля

Posted 15 сентября, 14:58
Published 15 сентября, 14:58
Modified 15 сентября, 14:58
Updated 15 сентября, 14:58
У «ЗабТЭК», в пользовании которой находятся большая часть котельных, таких как центральная котельная, котельная ГРП, котельные в Жирекене, Зилово и Букачаче, нет угля, пишет zabnews.ru.
«Там отсутствует нормативный запас топлива, на центральной котельной и котельной ГРП полностью отсутствует запас, в Букачаче и в Зилово запас топлива на неделю, в Жирекене запас топлива на два дня. <> На комиссии было принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Чернышевского района с целью возможности принимать определенные меры, если ситуация не изменится», — говорится в сообщении.
При этом, денег у районной администрации нет, поставить 4 тысячи тонны уголь может только местный предприниматель Ибрагимов, но опять же — при условии оплаты.
«В перспективе есть организация, которая возможно готова будет зайти на объекты теплоснабжения Чернышевского района, которые сейчас находится в расположении АО „ЗабТЭК“. Завтра состоится встреча главы Чернышевского района Александра Подойницына с директором компании „Энергон“ для возможного дальнейшего сотрудничества. На данный момент вопрос с углём не решен», — говорится в сообщении.
Помимо этого, сами котельные в неудовлетворительном состоянии из-за отсутствия денег в бюджете района, поселений и у ресурсника. Ко всему прочему, у района нет денег для заключения договоров на предоставление услуг теплоснабжения. Администрация района просит у Минфина Забайкалья 49 миллионов рублей.