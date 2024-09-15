Только через суд. Игроки омского ФК «Иртыш» столкнулись с невыплатой заработной платы

В своем сообщении редакция Telegram-канала «Mash» отмечает, что после смены президента клуба (этот пост занял Дмитрий Сычев) ситуация осталось неизменной. Однако, как рассказали Городу55 в пресс-службе футбольного клуба, с 30 января 2024 года — начала «президентского срока» Дмитрия Сычева, — заработную плату игрокам платили в установленные внутренними документами сроки и в полном объеме, а клуб успешно прошел лицензирование — в том числе и финансовое.