Провал в первом периоде. «Авангард» проиграл в сибирском дерби со счетом 1:4

Начало первого периода осталось за омичами. «Ястребы» контролировали шайбу, однако особо острых моментов не создали. На 4-й минуте капитан «Авангарда» поехал на скамейку штрафников за подножку. «Сибири» потребовалось 9 секунд, чтобы реализовать большинство. У хозяев льда отличился Энди Андреофф. На 9-й минуте «ястребы» снова остались в меньшинстве — Никита Холодилин отправился в штраф-бокс на задержку соперника. И вновь «Сибирь» забивает в ворота Ильи Проскурякова — 2:0. Под конец первого игрового отрезка новосибирцы укрепили преимущество. Шайбу забросил Владислав Кара. Со счетом 3:0 команды отправились на перерыв.