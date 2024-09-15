Провал в первом периоде. «Авангард» проиграл в сибирском дерби со счетом 1:4

Posted 15 сентября 2024, 12:47
Published 15 сентября 2024, 12:47
Modified 15 сентября 2024, 12:49
Updated 15 сентября 2024, 12:49
Омский «Авангард» сегодня, 15 сентября, встречался в Новосибирске с местной «Сибирью». «Ястребы» проиграли со счетом 1:4.
Начало первого периода осталось за омичами. «Ястребы» контролировали шайбу, однако особо острых моментов не создали. На 4-й минуте капитан «Авангарда» поехал на скамейку штрафников за подножку. «Сибири» потребовалось 9 секунд, чтобы реализовать большинство. У хозяев льда отличился Энди Андреофф. На 9-й минуте «ястребы» снова остались в меньшинстве — Никита Холодилин отправился в штраф-бокс на задержку соперника. И вновь «Сибирь» забивает в ворота Ильи Проскурякова — 2:0. Под конец первого игрового отрезка новосибирцы укрепили преимущество. Шайбу забросил Владислав Кара. Со счетом 3:0 команды отправились на перерыв.
Во втором периоде в ворота «Авангарда» вместо Ильи Проскурякова встал Павел Хомченко. «Ястребы» попробовали спасти матч, но игроки «Сибири» держали оборону. Хоккеист хозяев льда Энди Андреофф заработал две минуты за задержку клюшки соперника. Омичи успешно реализовали численное преимущество. Шайбу забросил Семен Чистяков с передачи Линдена Вея и Даррена Дица. А в середине периода «Сибирь» снова осталась вчетвером — Максим Сушко поехал на скамейку за подножку. Новосибирцы выстояли в меньшинстве.
Следом и омичам пришлось обороняться, так как «ястреб» Алексей Соловьев получил штраф за блокировку. Обошлось без шайб. Под конец периода «Сибирь» получила 2 минуты за превышение численного состава. Новосибирцы смогли отбиться. Цифры на табло по итогу двух периодов — 3:1.
«Сибирь» в третьем периоде начала играть в оборонительный хоккей. «Ястребы» пытались организовать атаку, однако игра проходила преимущественно в средней зоне. К середине периода хозяева льда дважды опасно прошли к воротам Хомченко. В конце третьего игрового отрезка «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого. Нападающий «Сибири» Тейлор Бек поставил точку в матче — 4:1.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» также проведет на выезде. Во вторник, 17 сентября, «ястребы» в Уфе встретятся с «Салаватом Юлаевым».