Правление «Движения первых» возглавил Артур Орлов — участник программы «Время героев»

Posted 15 сентября, 03:30
Published 15 сентября, 03:30
Modified 15 сентября, 03:32
Updated 15 сентября, 03:32
В минувшую субботу, на официальном портале правовых актов появилось сразу два новых указа Владимира Путина: согласно опубликованным документам, теперь правление Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» возглавит Артур Орлов — на этом посту он сменит Григория Гурова.
Как отмечается в тексте указа, Григорий Гуров был освобожден от должности в связи с переходом на новую работу. Как отметил в своих социальных сетях экс-глава «Движения первых», его новая должность связана с работой Федерального агентства по делам молодежи.
Отметим, что в Росмолодежи стажировался и новый глава Общероссийского движения детей и молодежи: Артур Орлов в своем Telegram-канале сообщил, что уже познакомился с педагогическим коллективом и участниками движения — по словам нового председателя правления, для него большая честь применить свои опыт и знания в организации работы «Движения первых».
Напомним, ранее Город55 сообщал об указе Президента РФ, согласно которому выставка-форум «Россия» была преобразована в одноименный национальный центр: