Правление «Движения первых» возглавил Артур Орлов — участник программы «Время героев»

Отметим, что в Росмолодежи стажировался и новый глава Общероссийского движения детей и молодежи: Артур Орлов в своем Telegram-канале сообщил, что уже познакомился с педагогическим коллективом и участниками движения — по словам нового председателя правления, для него большая честь применить свои опыт и знания в организации работы «Движения первых».