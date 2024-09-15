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Posted 15 сентября, 03:30

Published 15 сентября, 03:30

Modified 15 сентября, 03:32

Updated 15 сентября, 03:32

Артур Орлов

Правление «Движения первых» возглавил Артур Орлов — участник программы «Время героев»

15 сентября 2024, 03:30
Фото: Официальный сайт «Движения первых»
Артур Орлов
Программа «Время героев» направлена на подготовку высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников спецоперации: после завершения обучения в рамках программы им предстоит работа в государственных компаниях, а также органах государственной и муниципальной власти.

В минувшую субботу, на официальном портале правовых актов появилось сразу два новых указа Владимира Путина: согласно опубликованным документам, теперь правление Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» возглавит Артур Орлов — на этом посту он сменит Григория Гурова.

Как отмечается в тексте указа, Григорий Гуров был освобожден от должности в связи с переходом на новую работу. Как отметил в своих социальных сетях экс-глава «Движения первых», его новая должность связана с работой Федерального агентства по делам молодежи.

Отметим, что в Росмолодежи стажировался и новый глава Общероссийского движения детей и молодежи: Артур Орлов в своем Telegram-канале сообщил, что уже познакомился с педагогическим коллективом и участниками движения — по словам нового председателя правления, для него большая честь применить свои опыт и знания в организации работы «Движения первых».

Напомним, ранее Город55 сообщал об указе Президента РФ, согласно которому выставка-форум «Россия» была преобразована в одноименный национальный центр:

Владимир Путин образовал оргкомитет Национального центра «Россия»
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#Илья Скобин#Общество#Росмолодежь#Telegram#Артур Орлов#Движение первых#Григорий Гуров#Федеральное агентство по делам молодежи
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