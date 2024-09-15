Не получится похудеть: 5 типов людей, которые не могут сбросить вес. Проверь себя

Некоторые люди так усердно стараются сбросить вес — много тренируются, сидят на изнуряющих диетах — но ничего не выходит. Зачастую оказывается, что дело в нашей голове. Есть условно выделенные категории людей, которым не дают избавиться от лишних килограммов их неправильные ментальные установки.