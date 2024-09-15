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Posted 15 сентября, 14:29

Published 15 сентября, 14:29

Modified 15 сентября, 14:31

Updated 15 сентября, 14:31

Не получится похудеть: 5 типов людей, которые не могут сбросить вес. Проверь себя

Не получится похудеть: 5 типов людей, которые не могут сбросить вес. Проверь себя

15 сентября 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney
Некоторые люди прикладывают массу усилий, чтобы сбросить вес, но ничего не получается. Иногда, чтобы сдвинуться с «мертвой» точки, нужно изменить свое мышление.

Некоторые люди так усердно стараются сбросить вес — много тренируются, сидят на изнуряющих диетах — но ничего не выходит. Зачастую оказывается, что дело в нашей голове. Есть условно выделенные категории людей, которым не дают избавиться от лишних килограммов их неправильные ментальные установки.

Вместе с практикующим психологом Натальей Целевич и врачом-диетологом КМСЧ №9 Анной Жорник установили 5 собирательных образов людей, которым сложно похудеть.

Тип 1

  • Галина — офисный работник. Она мечтает похудеть, но при этом ведет сидячий образ жизни, питается в основном «на бегу» и высокоуглеводной пищей. При этом сама считает, что двигается достаточно и не переедает. Но это не так.

По словам диетолога, это самый распространенный тип. У таких людей сильно нарушен режим труда и отдыха, они часто перекусывают шоколадом и другими сладостями.

Выход из ситуации: делать физическую разминку на рабочем месте по 5-10 минут. Высокоуглеводную пищу заменить на полезную (вместо конфет, шоколада и печенья есть овощи, фрукты, ягоды).

«Переедание также может выступать следствием заниженной самооценки. Подсознательное наказание себя. Человек себя винит, ненавидит за то, что нет силы воли, и начинает снова есть. Получается замкнутый круг», — подчеркнула психолог.
Фото: Изображение Midjourney.

Тип 2

  • Кристина страдает от лишнего веса, но не готова отказаться от привычки «вкусно поесть». Он все время ищет легкие пути и «волшебную» таблетку.
«Нельзя забывать, что все таблетки, назначаемые пациентам с избыточной массой тела или ожирением, не сработают без пересмотра режима питания и его качественного и количественного состава», — рассказала Анна Жорник.

В этом случае необходимо подключить работу психолога по пищевому поведению.

«Есть такое явление, когда лишний вес выступает в роли некоторой защиты — спасательного круга, а жир служит „буфером“. Вес выступает в роли помощника, чтобы придать человеку значимость и масштаб в прямом смысле слова. То есть это подсознательное желание быть значимее, заметнее», — добавила Наталья Целевич.
Фото: Изображение Midjourney.

Тип 3

  • Алена много занимается в спортзале, даже с личным тренером. При этом не следит за своим питанием.

Похудеть не получается из-за неправильного пищевого поведения, отметила диетолог. В этом случае речь идет о психологической зависимости от еды. Она нужна не для удовлетворения голода, а для снятия стресса или дискомфорта. Проработать эту проблему помогут тренер, диетолог и нутрициолог.

«Тут еда служит наградой и поощрением. Может возникнуть, если у человека, например, в детстве были какие-то ограничения в еде или его целенаправленно держали на диетах. Также, когда человек начинает резко ограничивать калории, мозг думает, что еды нет, поэтому нужно срочно запастись жиром», — дополнила психолог.
Фото: Изображение Midjourney.

Тип 4

  • Наталья много тренируется, следит за своим питанием. Однако любая стрессовая ситуация приводит к «заеданию» проблем.

Еда для таких людей служит чуть ли не единственным источником утешения. Она нужна им не для удовлетворения голода, а для снятия стресса или дискомфорта.

В этом случае речь идет о расстройстве пищевого поведения. Это серьезная зависимость, когда эмоциональный комфорт достигается только при употреблении еды. По словам диетолога, проблему пищевого расстройства нужно прорабатывать с психологом.

Фото: Изображение Midjourney.

Тип 5

  • Марина — одинокая незамужняя девушка. Она много занимается в спортзале, сидит на диетах, но не может построить любовные отношения с противоположным полом.
«Девушка стесняется своего тела, бесконечно худеет. Когда начинаем работать с психикой, то оказывается, что в детстве — при этом человек может об этом даже не помнить — произошел случай сексуального насилия. Это стало травмой, и уже во взрослом возрасте лишним весом человек защищает себя от секса», — отметила Наталья Целевич.

В этом случае необходимо работа с психологом.

«Наша психика устроена сложным образом. Механизмы защиты и компенсации срабатывают по-разному, исходя из индивидуальной ситуации. Поэтому не нужно никого осуждать и говорить, что у человека нет силы воли. К сожалению, иногда без сторонней помощи справиться с проблемой не получается», — заключила психолог.
Фото: 1MI.
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#Ольга Скворцова#Спорт#Омск#Психология#Питание#Похудение#Диета#Ментальное здоровье
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