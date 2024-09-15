Не получится похудеть: 5 типов людей, которые не могут сбросить вес. Проверь себя

Posted 15 сентября, 14:29
Published 15 сентября, 14:29
Modified 15 сентября, 14:31
Updated 15 сентября, 14:31
Некоторые люди так усердно стараются сбросить вес — много тренируются, сидят на изнуряющих диетах — но ничего не выходит. Зачастую оказывается, что дело в нашей голове. Есть условно выделенные категории людей, которым не дают избавиться от лишних килограммов их неправильные ментальные установки.
Вместе с практикующим психологом Натальей Целевич и врачом-диетологом КМСЧ №9 Анной Жорник установили 5 собирательных образов людей, которым сложно похудеть.
По словам диетолога, это самый распространенный тип. У таких людей сильно нарушен режим труда и отдыха, они часто перекусывают шоколадом и другими сладостями.
Выход из ситуации: делать физическую разминку на рабочем месте по 5-10 минут. Высокоуглеводную пищу заменить на полезную (вместо конфет, шоколада и печенья есть овощи, фрукты, ягоды).
«Переедание также может выступать следствием заниженной самооценки. Подсознательное наказание себя. Человек себя винит, ненавидит за то, что нет силы воли, и начинает снова есть. Получается замкнутый круг», — подчеркнула психолог.
«Нельзя забывать, что все таблетки, назначаемые пациентам с избыточной массой тела или ожирением, не сработают без пересмотра режима питания и его качественного и количественного состава», — рассказала Анна Жорник.
В этом случае необходимо подключить работу психолога по пищевому поведению.
«Есть такое явление, когда лишний вес выступает в роли некоторой защиты — спасательного круга, а жир служит „буфером“. Вес выступает в роли помощника, чтобы придать человеку значимость и масштаб в прямом смысле слова. То есть это подсознательное желание быть значимее, заметнее», — добавила Наталья Целевич.
Похудеть не получается из-за неправильного пищевого поведения, отметила диетолог. В этом случае речь идет о психологической зависимости от еды. Она нужна не для удовлетворения голода, а для снятия стресса или дискомфорта. Проработать эту проблему помогут тренер, диетолог и нутрициолог.
«Тут еда служит наградой и поощрением. Может возникнуть, если у человека, например, в детстве были какие-то ограничения в еде или его целенаправленно держали на диетах. Также, когда человек начинает резко ограничивать калории, мозг думает, что еды нет, поэтому нужно срочно запастись жиром», — дополнила психолог.
Еда для таких людей служит чуть ли не единственным источником утешения. Она нужна им не для удовлетворения голода, а для снятия стресса или дискомфорта.
В этом случае речь идет о расстройстве пищевого поведения. Это серьезная зависимость, когда эмоциональный комфорт достигается только при употреблении еды. По словам диетолога, проблему пищевого расстройства нужно прорабатывать с психологом.
«Девушка стесняется своего тела, бесконечно худеет. Когда начинаем работать с психикой, то оказывается, что в детстве — при этом человек может об этом даже не помнить — произошел случай сексуального насилия. Это стало травмой, и уже во взрослом возрасте лишним весом человек защищает себя от секса», — отметила Наталья Целевич.
В этом случае необходимо работа с психологом.
«Наша психика устроена сложным образом. Механизмы защиты и компенсации срабатывают по-разному, исходя из индивидуальной ситуации. Поэтому не нужно никого осуждать и говорить, что у человека нет силы воли. К сожалению, иногда без сторонней помощи справиться с проблемой не получается», — заключила психолог.