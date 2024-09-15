Метеозависимые, берегитесь. На Омск обрушится новая волна сильных магнитных бурь

Posted 15 сентября, 13:19
Published 15 сентября, 13:19
Modified 15 сентября, 13:21
Updated 15 сентября, 13:21
На Омск снова обрушатся магнитные бури в понедельник, 16 сентября. Об этом рассказали ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По их данным, магнитная буря начнется после полудня и продлится сутки. Пик геомагнитной активности ожидается с 15:00 до 18:00. В это время буря достигнет класса G3 (сильная). В остальные часы она будет колебаться на уровнях G2 (средняя) и G1 (слабая).
Магнитные бури — резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная активность Солнца. Самый максимальный класс бури — G5 (экстремально сильная).
Добавим, что магнитные бури могут отразиться на метеозависимых людях. Возможны сильные головные боли