gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября, 13:19

Published 15 сентября, 13:19

Modified 15 сентября, 13:21

Updated 15 сентября, 13:21

В понедельник Омск накроет сильная магнитная буря

Метеозависимые, берегитесь. На Омск обрушится новая волна сильных магнитных бурь

15 сентября 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney

В понедельник Омск накроет сильная магнитная буря

Пик ее активности будет во вторую половину дня.

На Омск снова обрушатся магнитные бури в понедельник, 16 сентября. Об этом рассказали ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

По их данным, магнитная буря начнется после полудня и продлится сутки. Пик геомагнитной активности ожидается с 15:00 до 18:00. В это время буря достигнет класса G3 (сильная). В остальные часы она будет колебаться на уровнях G2 (средняя) и G1 (слабая).

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитные бури — резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная активность Солнца. Самый максимальный класс бури — G5 (экстремально сильная).

Добавим, что магнитные бури могут отразиться на метеозависимых людях. Возможны сильные головные боли

От +22 до -2. Погода в Омской области приготовила очень неприятный сюрприз
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омск#Солнце#Магнитные бури#Метеозависимые#ИКИ#ИСЗФ
Подпишитесь
Популярное