Метеозависимые, берегитесь. На Омск обрушится новая волна сильных магнитных бурь

По их данным, магнитная буря начнется после полудня и продлится сутки. Пик геомагнитной активности ожидается с 15:00 до 18:00. В это время буря достигнет класса G3 (сильная). В остальные часы она будет колебаться на уровнях G2 (средняя) и G1 (слабая).