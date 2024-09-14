Возвращение Рида Буше, карантин из-за ОРВИ и скорое включение отопления. Омск сегодня

Posted 14 сентября, 14:08
Published 14 сентября, 14:08
Modified 14 сентября, 14:11
Updated 14 сентября, 14:11
Новость №1. Рид Буше вернулся в состав «Авангарда» после травмы
В соцсетях «Авангарда» опубликовали состав на первый выезд в новом сезоне. В заявку попал нападающий Рид Буше, который получил повреждение в предсезонном матче против минского «Динамо» и пропустил несколько домашних встреч. Первый матч серии состоится уже завтра — «ястребы» сыграют с «Сибирью» из Новосибирска.
Новость №2. В Омске из-за волны ОРВИ начали закрывать учебные классы
В департаменте образования поделились данными о заболеваемости ОРВИ в омских школах. По данным на 13 сентября, на карантин уже отправили учеников 22 классов в 10 образовательных учреждениях. В детских садах ситуация менее напряженная: сейчас на изоляции находятся воспитанники 7 групп из 7 дошкольных учреждений. Напомним, что еще 9 сентября ни один класс не был на дистанционном обучении, два дня спустя же карантин объявили сразу в шести.
Новость №3. Когда в Омской области начнется отопительный сезон
На оперативном совещании глава регионального министерства энергетики Владимир Шнипко рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду. Сообщается, что сейчас степень готовности инфраструктуры высокая. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил мэру Омска Сергею Шелесту и главам районов не дожидаться нормативной температуры и начать отопительный сезон раньше.