Возвращение Рида Буше, карантин из-за ОРВИ и скорое включение отопления. Омск сегодня

В департаменте образования поделились данными о заболеваемости ОРВИ в омских школах. По данным на 13 сентября, на карантин уже отправили учеников 22 классов в 10 образовательных учреждениях. В детских садах ситуация менее напряженная: сейчас на изоляции находятся воспитанники 7 групп из 7 дошкольных учреждений. Напомним, что еще 9 сентября ни один класс не был на дистанционном обучении, два дня спустя же карантин объявили сразу в шести.