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Posted 14 сентября, 14:08

Published 14 сентября, 14:08

Modified 14 сентября, 14:11

Updated 14 сентября, 14:11

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Возвращение Рида Буше, карантин из-за ОРВИ и скорое включение отопления. Омск сегодня

14 сентября 2024, 14:08
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Рид Буше вернулся в состав «Авангарда» после травмы

В соцсетях «Авангарда» опубликовали состав на первый выезд в новом сезоне. В заявку попал нападающий Рид Буше, который получил повреждение в предсезонном матче против минского «Динамо» и пропустил несколько домашних встреч. Первый матч серии состоится уже завтра — «ястребы» сыграют с «Сибирью» из Новосибирска.

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше попал в заявку на серию выездных матчей
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Новость №2. В Омске из-за волны ОРВИ начали закрывать учебные классы

В департаменте образования поделились данными о заболеваемости ОРВИ в омских школах. По данным на 13 сентября, на карантин уже отправили учеников 22 классов в 10 образовательных учреждениях. В детских садах ситуация менее напряженная: сейчас на изоляции находятся воспитанники 7 групп из 7 дошкольных учреждений. Напомним, что еще 9 сентября ни один класс не был на дистанционном обучении, два дня спустя же карантин объявили сразу в шести.

В Омске на карантин закрыли 22 школьных класса из-за волны ОРВИ
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Новость №3. Когда в Омской области начнется отопительный сезон

На оперативном совещании глава регионального министерства энергетики Владимир Шнипко рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду. Сообщается, что сейчас степень готовности инфраструктуры высокая. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил мэру Омска Сергею Шелесту и главам районов не дожидаться нормативной температуры и начать отопительный сезон раньше.

Не ждать холодов. Стало известно, когда в Омске включат отопление
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