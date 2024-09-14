В России изменят правила проверки законности сделок с жильем

Posted 14 сентября, 13:51
Published 14 сентября, 13:51
Modified 14 сентября, 13:52
Updated 14 сентября, 13:52
Правительственная комиссия одобрила инициативу, согласно которой Росфинмониторинг сможет запрашивать информацию о недвижимости без уведомления ее владельцев. Сейчас собственники могут узнавать, кто получал сведения о их объектах через Единый госреестр недвижимости, за исключением запросов от правоохранительных органов, пишет sibdepo.ru.
Нововведение поможет эффективнее выявлять незаконные сделки, считает председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Экс-следователь Александр Бурчук подчеркнул, что при преступлениях с недвижимостью сложнее всего вернуть похищенное имущество.
Существуют коррупционные схемы в регистрирующих органах и сервисы, которые уведомляют владельцев о запросах на их объекты. Это может сигнализировать злоумышленникам о необходимости срочной продажи или перерегистрации на третьих лиц.