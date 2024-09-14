В России изменят правила проверки законности сделок с жильем

Правительственная комиссия одобрила инициативу, согласно которой Росфинмониторинг сможет запрашивать информацию о недвижимости без уведомления ее владельцев. Сейчас собственники могут узнавать, кто получал сведения о их объектах через Единый госреестр недвижимости, за исключением запросов от правоохранительных органов, пишет sibdepo.ru.