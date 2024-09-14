В омском аэропорту утром задержали семь рейсов

Posted 14 сентября, 06:07
Published 14 сентября, 06:07
Modified 14 сентября, 06:09
Updated 14 сентября, 06:09
В аэропорту Омска 14 сентября произошла массовая задержка авиарейсов. Информация об этом появилась на онлайн-табло.
Предварительно, работу аэропорта осложнил туман, который накрыл регион утром в субботу. В общей сложности задержки коснулись семи рейсов: Антальи, Сочи и Москвы. Актуальное время прилета и вылета задержанных рейсов следует уточнять напрямую на сайте аэропорта.
Дольше всех пришлось ждать людям, которые решили отправиться в Сочи авиакомпанией Ikar. Их рейс задержали на два часа.
Судя по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ночью и утром будет туманно три ближайших дня — с 15 по 17 сентября.