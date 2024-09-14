В омском аэропорту утром задержали семь рейсов

Предварительно, работу аэропорта осложнил туман, который накрыл регион утром в субботу. В общей сложности задержки коснулись семи рейсов: Антальи, Сочи и Москвы. Актуальное время прилета и вылета задержанных рейсов следует уточнять напрямую на сайте аэропорта.