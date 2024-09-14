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Posted 14 сентября, 06:07

Published 14 сентября, 06:07

Modified 14 сентября, 06:09

Updated 14 сентября, 06:09

В омском аэропорту произошла массовая задержка рейсов

В омском аэропорту утром задержали семь рейсов

14 сентября 2024, 06:07
Фото: 1MI

В омском аэропорту произошла массовая задержка рейсов

Вовремя не смогли улететь в столицу и в два курортных города.

В аэропорту Омска 14 сентября произошла массовая задержка авиарейсов. Информация об этом появилась на онлайн-табло.

Предварительно, работу аэропорта осложнил туман, который накрыл регион утром в субботу. В общей сложности задержки коснулись семи рейсов: Антальи, Сочи и Москвы. Актуальное время прилета и вылета задержанных рейсов следует уточнять напрямую на сайте аэропорта.

Дольше всех пришлось ждать людям, которые решили отправиться в Сочи авиакомпанией Ikar. Их рейс задержали на два часа.

Судя по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ночью и утром будет туманно три ближайших дня — с 15 по 17 сентября.

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#Ольга Скворцова#Сочи#Омск#Аэропорт#Москва#Туман#Задержка#Рейсы#Прогноз#УГМС#Информация
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