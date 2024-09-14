В Омске появился первый за Уралом музей под открытым небом

Posted 14 сентября, 13:18
Published 14 сентября, 13:18
Modified 14 сентября, 13:21
Updated 14 сентября, 13:21
Сегодня в Омске презентовали музей под открытым небом, созданный в рамках международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!». Он расположился в микрорайоне «Модерн».
Муралы для музея создавали художники из 11 стран. В день открытия региональное министерство спорта организовало экскурсию по местности для губернатора Виталия Хоценко и начальника управления Президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова.
«Отмечу, что это первый музей под открытым небом за Уралом, что делает его знаковым не только для нашего региона, но и для всей Сибири!» — написал в своем телеграм-канале министр спорта Омской области Иван Колесник.