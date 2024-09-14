gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября, 13:18

Published 14 сентября, 13:18

Modified 14 сентября, 13:21

Updated 14 сентября, 13:21

В Омске появился первый за Уралом музей под открытым небом

В Омске появился первый за Уралом музей под открытым небом

14 сентября 2024, 13:18
Фото: Соцсети Виталия Хоценко
Сегодня в Омске презентовали музей под открытым небом, который был создан в рамках международного арт-фестиваля, муралы для него готовили художники из 11 стран.

Сегодня в Омске презентовали музей под открытым небом, созданный в рамках международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!». Он расположился в микрорайоне «Модерн».

Муралы для музея создавали художники из 11 стран. В день открытия региональное министерство спорта организовало экскурсию по местности для губернатора Виталия Хоценко и начальника управления Президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова.

«Отмечу, что это первый музей под открытым небом за Уралом, что делает его знаковым не только для нашего региона, но и для всей Сибири!» — написал в своем телеграм-канале министр спорта Омской области Иван Колесник.
Фото: Соцсети Виталия Хоценко.
«Такая долгая, счастливая жизнь». Как в Омске отметили 60-летие Егора Летова
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Музей#Новости#Мурал#Музей под открытым небом
Подпишитесь
Популярное