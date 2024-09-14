От +22 до -1. Погода в Омской области приготовила очень неприятный сюрприз

Настоящий холод ждет жителей региона на неделе с 23 сентября, когда столбик термометра резко упадет до +5… +9 градусов. А в среду, 25 сентября, в области выпадет первый снег. С этого дня температура воздуха опустится до -2 градусов, днем будет немного теплее — до +4 градусов.