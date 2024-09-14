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Posted 14 сентября, 07:44

Published 14 сентября, 07:44

Modified 14 сентября, 07:48

Updated 14 сентября, 07:48

От +22 до -1. Погода в Омской области приготовила очень неприятный сюрприз

От +22 до -1. Погода в Омской области приготовила очень неприятный сюрприз

14 сентября 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney
Погода начнет меняться уже с наступлением новой недели.

Бабье лето в Омской области, кажется, подходит к концу. По предварительному прогнозу сервиса Ventusky, похолодание в Омскую область придет похолодание уже в это воскресенье, 15 сентября. Всему виной — циклон с северной части страны.

В течение всей следующей рабочей недели — с 16 по 22 сентября — в регионе прогнозируют температуру воздуха в пределах +13… +16 градусов. Также в следующие выходные будет дождливо. Тогда же к Омской области начнет приближаться снежный циклон.

Фото: Ventusky.

Настоящий холод ждет жителей региона на неделе с 23 сентября, когда столбик термометра резко упадет до +5… +9 градусов. А в среду, 25 сентября, в области выпадет первый снег. С этого дня температура воздуха опустится до -2 градусов, днем будет немного теплее — до +4 градусов.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Омская область#Циклон#Температура#Дождь#Прогноз#Холод
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