От +22 до -1. Погода в Омской области приготовила очень неприятный сюрприз

Posted 14 сентября, 07:44
Published 14 сентября, 07:44
Modified 14 сентября, 07:48
Updated 14 сентября, 07:48
Бабье лето в Омской области, кажется, подходит к концу. По предварительному прогнозу сервиса Ventusky, похолодание в Омскую область придет похолодание уже в это воскресенье, 15 сентября. Всему виной — циклон с северной части страны.
В течение всей следующей рабочей недели — с 16 по 22 сентября — в регионе прогнозируют температуру воздуха в пределах +13… +16 градусов. Также в следующие выходные будет дождливо. Тогда же к Омской области начнет приближаться снежный циклон.
Настоящий холод ждет жителей региона на неделе с 23 сентября, когда столбик термометра резко упадет до +5… +9 градусов. А в среду, 25 сентября, в области выпадет первый снег. С этого дня температура воздуха опустится до -2 градусов, днем будет немного теплее — до +4 градусов.