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Posted 14 сентября, 13:53

Published 14 сентября, 13:53

Modified 14 сентября, 13:56

Updated 14 сентября, 13:56

Омские врачи прооперировали пациента с необычным расположением аритмии в сердце

Омские врачи прооперировали пациента с необычным расположением аритмии в сердце

14 сентября 2024, 13:53
Фото: 1MI
В КМСЧ №9 провели операцию пациенту, который более 10 лет страдал от нарушений ритма сердца, положение аритмии удивило медиков.

Вачи КМСЧ № 9 прооперировали 54-летнего мужчину, который 12 лет страдал от нарушений ритма сердца. Ранее ему делали операции в других клиниках, но проблема возвращалась.

«Частые приступы аритмий пациента стали беспокоить более 12 лет назад. Из-за прогрессирования заболевания и частых рецидивов, пациент неоднократно проходил хирургическое лечение в федеральных центрах. Весной приступы трепетания предсердия стали повторяться и пациент обратился в КМСЧ № 9», — рассказали в министерстве здравоохранения Омской области.

С помощью ЭКГ медики диагностировали необычное местоположение аритмии в сердце. Обычно такие виды тахикардий располагаются в правом предсердии, в этом же случае волна возбуждения цикла трепетания предсердий была по коллектору нижней левой легочной вены.

В результате специалисты выполнили радиочастотную изоляцию зоны аритмии и сумели восстановить нормальный сердечный ритм у пациента. Мужчину выписали на третьи сутки после операции.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Медицина#Новости
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