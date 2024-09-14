Омские врачи прооперировали пациента с необычным расположением аритмии в сердце

Posted 14 сентября, 13:53
Published 14 сентября, 13:53
Modified 14 сентября, 13:56
Updated 14 сентября, 13:56
Вачи КМСЧ № 9 прооперировали 54-летнего мужчину, который 12 лет страдал от нарушений ритма сердца. Ранее ему делали операции в других клиниках, но проблема возвращалась.
«Частые приступы аритмий пациента стали беспокоить более 12 лет назад. Из-за прогрессирования заболевания и частых рецидивов, пациент неоднократно проходил хирургическое лечение в федеральных центрах. Весной приступы трепетания предсердия стали повторяться и пациент обратился в КМСЧ № 9», — рассказали в министерстве здравоохранения Омской области.
С помощью ЭКГ медики диагностировали необычное местоположение аритмии в сердце. Обычно такие виды тахикардий располагаются в правом предсердии, в этом же случае волна возбуждения цикла трепетания предсердий была по коллектору нижней левой легочной вены.
В результате специалисты выполнили радиочастотную изоляцию зоны аритмии и сумели восстановить нормальный сердечный ритм у пациента. Мужчину выписали на третьи сутки после операции.