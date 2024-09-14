Новая рабочая неделя начнется для омичей с новой неприятности

Posted 14 сентября, 07:46
Published 14 сентября, 07:46
Modified 14 сентября, 07:48
Updated 14 сентября, 07:48
Магнитные бури будут продолжать действовать на жителей Омской области. По данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в субботу, 14 сентября, ее действие закончится лишь к шести вечера, а в воскресенье, 15 сентября, магнитосфера будет весь день спокойной.
Однако уже в понедельник, 16 сентября, ожидается новая неприятность. Прямо в начале рабочей неделе регион накроет магнитная буря уровня G1 (слабая). Ее действие ожидается с 12:00 до 18:00.
Метеозависимые люди — те, которые чувствительны к изменениям погоды — могут плохо себя чувствовать. Кроме того, что началась новая рабочая неделя и, соответственно, недосып, омичей могут беспокоить головные боли, тошнота, слабость и пониженная работоспособность.