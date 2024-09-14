gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября, 07:46

Published 14 сентября, 07:46

Modified 14 сентября, 07:48

Updated 14 сентября, 07:48

Новая рабочая неделя начнется для омичей с новой неприятности

Новая рабочая неделя начнется для омичей с новой неприятности

14 сентября 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney
Метеозависимые могут почувствовать себя плохо после полудня.

Магнитные бури будут продолжать действовать на жителей Омской области. По данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в субботу, 14 сентября, ее действие закончится лишь к шести вечера, а в воскресенье, 15 сентября, магнитосфера будет весь день спокойной.

Однако уже в понедельник, 16 сентября, ожидается новая неприятность. Прямо в начале рабочей неделе регион накроет магнитная буря уровня G1 (слабая). Ее действие ожидается с 12:00 до 18:00.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Метеозависимые люди — те, которые чувствительны к изменениям погоды — могут плохо себя чувствовать. Кроме того, что началась новая рабочая неделя и, соответственно, недосып, омичей могут беспокоить головные боли, тошнота, слабость и пониженная работоспособность.

От +22 до -1. Погода в Омской области приготовила очень неприятный сюрприз
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омская область#Рабочая неделя#Магнитные бури#Ученые#Метеозависимость#Головные боли#ИКИ
Подпишитесь
Популярное