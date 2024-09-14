Новая рабочая неделя начнется для омичей с новой неприятности

Магнитные бури будут продолжать действовать на жителей Омской области. По данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в субботу, 14 сентября, ее действие закончится лишь к шести вечера, а в воскресенье, 15 сентября, магнитосфера будет весь день спокойной.