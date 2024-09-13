«Желтый» уровень опасности. Омичей предупредили о надвигающихся заморозках

В случае чрезвычайных ситуаций или аварий в Омске необходимо немедленно сообщить о них в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78 или в МЧС по телефону 01 (101 с мобильного). Жителей просят быть внимательнее к себе и своим близким, не оставлять машины под деревьями и следить за актуальным прогнозом погоды.