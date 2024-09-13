«Желтый» уровень опасности. Омичей предупредили о надвигающихся заморозках

Posted 13 сентября, 08:14
Published 13 сентября, 08:14
Modified 13 сентября, 08:14
Updated 13 сентября, 08:14
В Омске объявлен «желтый» уровень опасности: с 16 по 18 сентября в ночные часы ожидаются заморозки на почве до -5 градусов, предупредили омичей в администрации города.
Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в Омске. Возможны пожары в частном секторе, аварии на коммунальных и энергетических сетях, обрыв линий связи и электропередач, а также нарушения в работе транспорта.
В случае чрезвычайных ситуаций или аварий в Омске необходимо немедленно сообщить о них в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78 или в МЧС по телефону 01 (101 с мобильного). Жителей просят быть внимательнее к себе и своим близким, не оставлять машины под деревьями и следить за актуальным прогнозом погоды.
Согласно данным на сайте Обь-Иртышского УГМС, в ночь на завтра, 14 сентября, прогнозируют +6…+11°, днем +17…+22°, 15 сентября +7…+12°, днем +12…+17°, а 16 сентября 0…+5°, местами заморозки до -5°, днем +10…+15° градусов.
Ранее Город55 писал, что уже на следующей неделе в Омске начнут включать отопление. Регион готов к новому отопительному сезону. Сейчас в регионе царит солнечная и теплая погода, но синоптики предупреждают об изменениях. Также в регионе наблюдаются магнитные бури, благодаря которым иногда можно заметить северное сияние в небе.