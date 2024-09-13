Застройщики омских многоэтажек инвестируют в образование: что и где они построят

Posted 13 сентября, 05:54
Published 13 сентября, 05:54
Modified 13 сентября, 06:00
Updated 13 сентября, 06:00
В Омске активно развивается сотрудничество между местными властями и строительными компаниями, направленное на улучшение социальной инфраструктуры. Это стало возможным благодаря Решению № 147, принятому Омским городским Советом, которое упрощает процесс подписания соглашений между администрацией и застройщиками.
Основная цель этой программы — решить проблему нехватки социальных объектов в новых жилых районах. В рамках заключенных соглашений застройщики обязуются создавать или улучшать необходимые объекты в тех местах, где они ведут строительство.
Одним из примеров такого взаимодействия является соглашение с АО «ЗСЖБ № 6», которое планирует внести в городской бюджет 114 млн рублей на развитие социальных объектов в районе улицы Шебалдина.
Кроме того, компания «Брусника» намерена возвести школу на 1550 мест в районе улиц Шаронова и 2-я Рыбачья, что повысит доступность образования для местных жителей. Вдобавок, на улице Успешной будет построен детский сад на 310 мест, что значительно упростит жизнь молодым семьям.
Напомним, что строительство социальных объектов будет продолжаться, но уже за счет застройщиков.