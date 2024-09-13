Застройщики омских многоэтажек инвестируют в образование: что и где они построят

Кроме того, компания «Брусника» намерена возвести школу на 1550 мест в районе улиц Шаронова и 2-я Рыбачья, что повысит доступность образования для местных жителей. Вдобавок, на улице Успешной будет построен детский сад на 310 мест, что значительно упростит жизнь молодым семьям.