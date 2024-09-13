Врач Малышева сообщила о новых правилах приема витамина D

Витамин D, получаемый от солнца, необходим для правильной работы нервной системы и мозга. Кроме того, он укрепляет иммунитет, помогая ему распознавать вирусы и противостоять им. Кроме того, витамин D улучшает работу сердца и сосудов, снижая уровень хронического воспаления, контролирует уровень кальция и тестостерона, необходимого для наращивания мышечной массы.