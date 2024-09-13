Волонтеры Омского НПЗ приняли участие в уборке на берегу Иртыша

Участием в федеральной акции сотрудники внесли свой вклад в экологическое благополучие Омской области — для ОНПЗ это является одним из приоритетных направлений социальной деятельности. Кроме того, на предприятии реализуются и собственные экологические инициативы — наравне с постоянной поддержкой всероссийских природоохранных акций.