gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 08:20

Published 13 сентября, 08:20

Modified 13 сентября, 08:20

Updated 13 сентября, 08:20

Волонтеры Омского НПЗ приняли участие в уборке на берегу Иртыша

Волонтеры Омского НПЗ приняли участие в уборке на берегу Иртыша

13 сентября 2024, 08:20
Фото: Римма Злацовская
Омский нефтеперерабатывающий завод регулярно принимает участие в различных экологических активностях — на этот раз, в рамках Всероссийской акции по очистке берегов рек, волонтеры предприятия провели субботник на берегу Иртыша.

Берег Иртыша в районе G-Drive Арены стал основной площадкой экологической акции: в ходе субботника волонтеры Омского нефтеперерабатывающего завода очистили территорию от бытового и строительного мусора, а также от старых автомобильных шин.

«Качество водных ресурсов — то, от чего зависит здоровье и благополучие омичей. Наша общая задача сделать так, чтобы берега Иртыша были чистыми. Омский НПЗ регулярно участвует в экологических акциях, направленных на сохранение окружающей среды, и своим примером показывает, что к природным ресурсам необходимо относиться бережно», — сказала министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.

Участием в федеральной акции сотрудники внесли свой вклад в экологическое благополучие Омской области — для ОНПЗ это является одним из приоритетных направлений социальной деятельности. Кроме того, на предприятии реализуются и собственные экологические инициативы — наравне с постоянной поддержкой всероссийских природоохранных акций.

«Сотрудники ОНПЗ всегда активно включаются во все мероприятия по охране окружающей среды. Мы живем в Омске и заинтересованы в повышении качества жизни в регионе, поэтому регулярно поддерживаем экологические инициативы и внедряем на производстве современные природоохранные технологии», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Например, весной, силами волонтеров нефтеперерабатывающего завода, возле Успенского кафедрального собора появилась целая аллея из сибирских абрикосов. Также в этом году ОНПЗ присоединился к экологической акции федерального уровня «Выбираю чистый воздух»: в ее рамках сотрудники предприятия стали участниками массового забега, состоявшегося в центре Омска.

Омский НПЗ помог собрать в школу детей из малообеспеченных и многодетных семей
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Экология#Омск#НПЗ#Уборка#Акция#Мусор#Иртыш#Промышленность#Новости#Природа#Волонтеры#Сотрудники#Социальная ответственность
Подпишитесь
Популярное