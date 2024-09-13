Волонтеры Омского НПЗ приняли участие в уборке на берегу Иртыша

Posted 13 сентября, 08:20
Published 13 сентября, 08:20
Modified 13 сентября, 08:20
Updated 13 сентября, 08:20
Берег Иртыша в районе G-Drive Арены стал основной площадкой экологической акции: в ходе субботника волонтеры Омского нефтеперерабатывающего завода очистили территорию от бытового и строительного мусора, а также от старых автомобильных шин.
«Качество водных ресурсов — то, от чего зависит здоровье и благополучие омичей. Наша общая задача сделать так, чтобы берега Иртыша были чистыми. Омский НПЗ регулярно участвует в экологических акциях, направленных на сохранение окружающей среды, и своим примером показывает, что к природным ресурсам необходимо относиться бережно», — сказала министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.
Участием в федеральной акции сотрудники внесли свой вклад в экологическое благополучие Омской области — для ОНПЗ это является одним из приоритетных направлений социальной деятельности. Кроме того, на предприятии реализуются и собственные экологические инициативы — наравне с постоянной поддержкой всероссийских природоохранных акций.
«Сотрудники ОНПЗ всегда активно включаются во все мероприятия по охране окружающей среды. Мы живем в Омске и заинтересованы в повышении качества жизни в регионе, поэтому регулярно поддерживаем экологические инициативы и внедряем на производстве современные природоохранные технологии», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Например, весной, силами волонтеров нефтеперерабатывающего завода, возле Успенского кафедрального собора появилась целая аллея из сибирских абрикосов. Также в этом году ОНПЗ присоединился к экологической акции федерального уровня «Выбираю чистый воздух»: в ее рамках сотрудники предприятия стали участниками массового забега, состоявшегося в центре Омска.