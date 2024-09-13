В Свердловской области ликвидировали плантацию дикорастущей конопли

По его словам, сотрудники МВД задержали двух местных жителей, 1992 и 1981 годов рождения по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических веществ. При личном досмотре у них были найдены соответствующие вещдоки. В ходе допроса задержанные сообщили, что собирали коноплю для личного пользования, пишет uralpolit.ru.