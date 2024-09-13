В Свердловской области ликвидировали плантацию дикорастущей конопли

Posted 13 сентября, 16:29
Published 13 сентября, 16:29
Modified 14 сентября, 11:30
Updated 14 сентября, 11:30
По его словам, сотрудники МВД задержали двух местных жителей, 1992 и 1981 годов рождения по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических веществ. При личном досмотре у них были найдены соответствующие вещдоки. В ходе допроса задержанные сообщили, что собирали коноплю для личного пользования, пишет uralpolit.ru.
«Криминальная плантация находилась на территории заброшенной животноводческой фермы. Любители опасного зелья официально нигде не работают, ранее уже имели судимости по ст. 158 и 134 УК РФ. В настоящее время находятся в разводе с супругами, имеют несовершеннолетних детей», — отметил полковник Горелых.
По данному факту следственным отделом ОМВД России «Режевской» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Сама плантация конопли была уничтожена при помощи трактора.