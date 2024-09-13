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Posted 13 сентября, 16:00

Published 13 сентября, 16:00

Modified 14 сентября, 13:02

Updated 14 сентября, 13:02

В России обнаружены пряники, пропитанные наркотиками

13 сентября 2024, 16:00
Посылку с запрещенным сюрпризом принесла женщина для заключенного в Ставрополье. До адресата запрещенная передачка не дошла, нарушение выявила при досмотре служба безопасности, сообщили ИА Stavropol.Media в пресс-службе УФСИН.

«Осужденному за наркопреступление 29-летнему мужчине в колонию №2 в селе Кочубеевском женщина передала пряники, которые были пропитаны наркотическим веществом», — говорится в сообщении.

Мужчина отбывал наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотиков. Прозрачное вещество заметили на пряниках, лежавших в пакете с кондитерскими изделиями. Подозрительные продукты изъяли и отправили на экспертизу, на место вызвали полицию, сообщает sibdepo.ru.

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