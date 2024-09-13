В России обнаружены пряники, пропитанные наркотиками

Мужчина отбывал наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотиков. Прозрачное вещество заметили на пряниках, лежавших в пакете с кондитерскими изделиями. Подозрительные продукты изъяли и отправили на экспертизу, на место вызвали полицию, сообщает sibdepo.ru.



