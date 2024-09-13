В России обнаружены пряники, пропитанные наркотиками

Posted 13 сентября, 16:00
Published 13 сентября, 16:00
Modified 14 сентября, 13:02
Updated 14 сентября, 13:02
«Осужденному за наркопреступление 29-летнему мужчине в колонию №2 в селе Кочубеевском женщина передала пряники, которые были пропитаны наркотическим веществом», — говорится в сообщении.
Мужчина отбывал наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотиков. Прозрачное вещество заметили на пряниках, лежавших в пакете с кондитерскими изделиями. Подозрительные продукты изъяли и отправили на экспертизу, на место вызвали полицию, сообщает sibdepo.ru.