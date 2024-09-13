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Posted 13 сентября, 09:46

Published 13 сентября, 09:46

Modified 13 сентября, 10:09

Updated 13 сентября, 10:09

В Омске женщина погибла из-за оставленного включенным обогревателя

Трагедия в Омске. Пожар в садовом товариществе унес жизнь пенсионерки

13 сентября 2024, 09:46
Фото: МЧС Омской области

В Омске женщина погибла из-за оставленного включенным обогревателя

В Омске произошел смертельный пожар в жилом доме, причиной которого стала перегрузка электросети из-за забытого включенным масляного обогревателя.

12 сентября в Ленинском округе Омска произошла трагедия, которая вновь напомнила о том, как важно соблюдать элементарные правила безопасности при использовании бытовых электроприборов. В садовом товариществе «Профтехобразование» вспыхнул пожар в жилом доме, полностью уничтоживший 63 квадратных метра жилой площади.

Фото: МЧС Омской области .

К счастью, на место происшествия быстро прибыли сотрудники МЧС. Благодаря слаженным действиям 20 специалистов и 5 единиц техники, открытое горение удалось потушить всего за 34 минуты. Однако, к сожалению, избежать трагедии не удалось. При разборе завалов в доме был обнаружен погибший человек — пожилая женщина.

По предварительным данным, причиной пожара стала перегрузка электросети. Как выяснилось, причиной перегрузки стал масляный обогреватель, оставленный включенным без присмотра. Прибор работал без остановки более 15 часов, что и привело к возникновению пожара.

Напомним, что совсем недавно произошел крупный пожар на заводе «Омсктрансмаш». Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта.

Названа причина пожара на заводе «Омсктрансмаш»
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#Екатерина Тараленко#Омск#Безопасность#Пенсионерка#Расследование#Новости#Трагедия#Спасатели#МЧС России
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