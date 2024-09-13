Трагедия в Омске. Пожар в садовом товариществе унес жизнь пенсионерки

К счастью, на место происшествия быстро прибыли сотрудники МЧС. Благодаря слаженным действиям 20 специалистов и 5 единиц техники, открытое горение удалось потушить всего за 34 минуты. Однако, к сожалению, избежать трагедии не удалось. При разборе завалов в доме был обнаружен погибший человек — пожилая женщина.