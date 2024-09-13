Трагедия в Омске. Пожар в садовом товариществе унес жизнь пенсионерки

Posted 13 сентября, 09:46
Published 13 сентября, 09:46
Modified 13 сентября, 10:09
Updated 13 сентября, 10:09
12 сентября в Ленинском округе Омска произошла трагедия, которая вновь напомнила о том, как важно соблюдать элементарные правила безопасности при использовании бытовых электроприборов. В садовом товариществе «Профтехобразование» вспыхнул пожар в жилом доме, полностью уничтоживший 63 квадратных метра жилой площади.
К счастью, на место происшествия быстро прибыли сотрудники МЧС. Благодаря слаженным действиям 20 специалистов и 5 единиц техники, открытое горение удалось потушить всего за 34 минуты. Однако, к сожалению, избежать трагедии не удалось. При разборе завалов в доме был обнаружен погибший человек — пожилая женщина.
По предварительным данным, причиной пожара стала перегрузка электросети. Как выяснилось, причиной перегрузки стал масляный обогреватель, оставленный включенным без присмотра. Прибор работал без остановки более 15 часов, что и привело к возникновению пожара.
Напомним, что совсем недавно произошел крупный пожар на заводе «Омсктрансмаш». Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта.