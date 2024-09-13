Среди учебного дня. Омский педагог получила травму на лестнице

Согласно информации, полученной из администрации школы, педагог получила травму и была доставлена в медицинское учреждение для обследования. В связи с инцидентом расписание уроков в школе было изменено, чтобы обеспечить безопасность оставшихся учеников и дать возможность коллегам оказать необходимую поддержку пострадавшей.