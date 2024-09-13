Среди учебного дня. Омский педагог получила травму на лестнице

Posted 13 сентября, 03:59
Published 13 сентября, 03:59
Modified 13 сентября, 06:59
Updated 13 сентября, 06:59
В одной из школ Кировского округа в Омске произошел неприятный инцидент, который вызвал беспокойство среди учеников, преподавателей и родителей. Местная учительница споткнулась на лестнице и ударилась головой. На место происшествия незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, пишет Om1.
Согласно информации, полученной из администрации школы, педагог получила травму и была доставлена в медицинское учреждение для обследования. В связи с инцидентом расписание уроков в школе было изменено, чтобы обеспечить безопасность оставшихся учеников и дать возможность коллегам оказать необходимую поддержку пострадавшей.
Ранее Город55 писал о другом ЧП в омской школе на Московке, там обвалилась штукатурка. К счастью, никто не пострадал.