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Posted 13 сентября, 03:59

Published 13 сентября, 03:59

Modified 13 сентября, 06:59

Updated 13 сентября, 06:59

В Омске учительница получила травму на лестнице

Среди учебного дня. Омский педагог получила травму на лестнице

13 сентября 2024, 03:59
Фото: 1MI

В Омске учительница получила травму на лестнице

На место происшествия вызвали скорую помощь. Сейчас педагог находится в стабильном состоянии.

В одной из школ Кировского округа в Омске произошел неприятный инцидент, который вызвал беспокойство среди учеников, преподавателей и родителей. Местная учительница споткнулась на лестнице и ударилась головой. На место происшествия незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, пишет Om1.

Согласно информации, полученной из администрации школы, педагог получила травму и была доставлена в медицинское учреждение для обследования. В связи с инцидентом расписание уроков в школе было изменено, чтобы обеспечить безопасность оставшихся учеников и дать возможность коллегам оказать необходимую поддержку пострадавшей.

Ранее Город55 писал о другом ЧП в омской школе на Московке, там обвалилась штукатурка. К счастью, никто не пострадал.

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#Кристина Антоносян#Омск#Новости
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