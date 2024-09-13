Рейтинг лучших школ Омска: топ-5 школ по отзывам

Posted 13 сентября, 06:33
Published 13 сентября, 06:33
Modified 13 сентября, 06:35
Updated 13 сентября, 06:35
Город Омск славится своими образовательными учреждениями, каждое из которых имеет свои особенности и сильные стороны. Выбирая школу для своего ребенка, родители обращают внимание на учебную программу, учителей, дополнительные кружки и внеклассные мероприятия. Интернет-отзывы помогают составить более полное представление о школах города. На основе анализа отзывов, предоставленных пользователями сервиса 2Gis, мы составили рейтинг лучших школ Омска.
Лидер нашего списка, школа № 23, расположенная в Центральном округе, на улице 24-я Северная. Учебное заведение высоко оценивают за профессионализм педагогического коллектива, большое количество внеклассных мероприятий и дружелюбную атмосферу. Родители отмечают, что их дети ходят в школу с удовольствием, а качество подготовки к экзаменам, особенно к ОГЭ и ЕГЭ, находится на высоком уровне благодаря дополнительным занятиям.
Главный минус — устаревшее здание, однако многие родители считают, что забота педагогов компенсирует этот недостаток. Кроме того, школа хорошо оснащена технически: здесь есть интерактивные доски и ноутбуки.
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На втором месте — школа № 80 в районе Нефтяники. Она выделяется внимательными и компетентными учителями, разнообразием кружков и секций, а также активным участием директора в школьной жизни. Несмотря на положительные отзывы, родители обращают внимание на внешний вид школы, который напоминает времена 80-х годов.
Интересен тот факт, что школу высоко оценивают даже бывшие ученики, которые закончили её десятки лет назад. Один из них, окончивший школу в 1957 году, оставил теплый отзыв о преподавателе математики, которая пробудила у него любовь к этому предмету.
Школа № 71 на улице Усадебная заслужила третье место благодаря позитивным отзывам о работе нового директора и учителей. Школа активно организует внеклассные мероприятия и кружки, а на её территории недавно появилась новая спортивная площадка, что особенно радует учеников.
Многие родители подчеркивают, что школа становится всё лучше благодаря усилиям коллектива. Даже ученики, окончившие школу, продолжают заходить сюда, чтобы поприветствовать своих бывших учителей.
Школа № 16 расположена в Центральном округе на улице Багратиона. Отзывы о ней разнятся: с одной стороны, ученики и родители довольны состоянием школы, её оборудованием и профессионализмом директора, с другой — отмечают проблемы с высокими ценами на питание в столовой и строгие правила по отношению к опоздавшим.
Тем не менее, многие родители довольны качеством образования, а учителя поддерживают своих учеников, особенно во время экзаменов и соревнований.
На пятом месте оказалась школа № 61 в Советском округе, которая известна своей выпечкой — «колоски». Школьники особенно ценят эти булочки, и многие негативные отзывы связаны с их редким появлением в меню. Однако, несмотря на проблемы со столовой, школа получает высокие оценки за работу учителей и общее качество образования.
Этот рейтинг помогает родителям сориентироваться среди множества образовательных учреждений Омска. При выборе школы важно учитывать не только отзывы, но и индивидуальные потребности ребёнка, а также его интересы и предпочтения.