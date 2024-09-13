Пятница 13-е. На Омск обрушилась третья магнитная буря подряд

Posted 13 сентября, 05:16
Published 13 сентября, 05:16
Modified 13 сентября, 05:19
Updated 13 сентября, 05:19
В Омске продолжает действовать магнитная буря. Ночью она достигала уровня G2 (средняя), но затем постепенно стала утихать. Сегодня, 13 сентября, ее влияние завершится только к вечеру.
Однако уже в субботу, 14 сентября, начнутся новые геомагнитные возмущения. К 9 утра они приведут к слабой магнитной буре уровня G1. Она продлится до трех часов дня, а после шести вечера начнет утихать. По данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в воскресенье, 15 сентября, магнитосфера все еще будет возбужденной.
В периоды магнитных бурь метеозависимые, то есть те, чей организм чувствителен к изменениям погоды, могут себя плохо чувствовать. У многих отмечается пониженная трудоспособность, головная боль, тошнота, слабость.
Напомним, что из-за сильной магнитной бури минувшей ночью жители Омской области запечатлели северное сияние. Посмотрите в нашем материале на это чудо.