Пятница 13-е. На Омск обрушилась третья магнитная буря подряд

Однако уже в субботу, 14 сентября, начнутся новые геомагнитные возмущения. К 9 утра они приведут к слабой магнитной буре уровня G1. Она продлится до трех часов дня, а после шести вечера начнет утихать. По данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в воскресенье, 15 сентября, магнитосфера все еще будет возбужденной.