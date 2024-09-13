Пятница, 13-е: бояться или смеяться?

Posted 13 сентября, 19:53
Published 13 сентября, 19:53
Modified 13 сентября, 19:58
Updated 13 сентября, 19:58
Издание newia нашло ответ, стоит ли опасаться пятницы, если это 13-е число.
Обычно суеверные люди боятся этой даты не менее, чем черных котов или женщин с пустыми ведрами. Пятница, 13-е, происходит не так уж редко: около трех раз в году мы встречаем этот день. При этом никто еще не смог представить статистику, которая утверждала бы, что в пятницу, 13-го, происходит больше неприятностей, катастроф и несчастных случаев, чем в любой другой день. Однако люди продолжают упорно верить в дурные предзнаменования этого дня и бояться.
Опасения перед пятницей, 13-м, связаны с христианской традицией. Многие неприятные события из библейской истории имели место именно в пятницу. Иуда, предавший Христа, был 13-м гостем на Тайной вечере. Логично, что люди, хорошо знакомые с Библией, склонны бояться пятницы, 13-го.
К тому же раньше число 12 считалось числом, которое завершает все. Соответственно, 13-е оказывалось пугающим и таинственным.
В то же время пятницы боятся далеко не все жители планеты. Например, испанцы предвзято относятся ко вторнику, 13-му, а в Италии не в чести 17-е число: при помощи римских цифр его записывали как XVII, что напоминало слово VIXI, означающее фразу «моя жизнь кончена». Но и в этих странах нет доказательств опасности вышеназванных дат.
У страха перед числом 13 есть название: трискайдекафобия, что в переводе с древнегреческого означает «страх перед числом 13». Хорошо, что людей с такими фобиями не очень много: для большинства очередной приход пятницы, 13-го, — лишь повод пошутить и обсудить происшествия этого дня.