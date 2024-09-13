Пятница, 13-е: бояться или смеяться?

Обычно суеверные люди боятся этой даты не менее, чем черных котов или женщин с пустыми ведрами. Пятница, 13-е, происходит не так уж редко: около трех раз в году мы встречаем этот день. При этом никто еще не смог представить статистику, которая утверждала бы, что в пятницу, 13-го, происходит больше неприятностей, катастроф и несчастных случаев, чем в любой другой день. Однако люди продолжают упорно верить в дурные предзнаменования этого дня и бояться.