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Posted 13 сентября 2024, 05:16

Published 13 сентября 2024, 05:16

Modified 13 сентября 2024, 05:19

Updated 13 сентября 2024, 05:19

В пятницу 13-го на Омск обрушилась третья магнитная буря подряд

Пятница 13-е. На Омск обрушилась третья магнитная буря подряд

13 сентября 2024, 05:16
Фото: Изображение Midjourney.

В пятницу 13-го на Омск обрушилась третья магнитная буря подряд

Метеозависимые могут столкнуться со скачками давления, головной болью и тошнотой.

В Омске продолжает действовать магнитная буря. Ночью она достигала уровня G2 (средняя), но затем постепенно стала утихать. Сегодня, 13 сентября, ее влияние завершится только к вечеру.

Однако уже в субботу, 14 сентября, начнутся новые геомагнитные возмущения. К 9 утра они приведут к слабой магнитной буре уровня G1. Она продлится до трех часов дня, а после шести вечера начнет утихать. По данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в воскресенье, 15 сентября, магнитосфера все еще будет возбужденной.

В периоды магнитных бурь метеозависимые, то есть те, чей организм чувствителен к изменениям погоды, могут себя плохо чувствовать. У многих отмечается пониженная трудоспособность, головная боль, тошнота, слабость.

Напомним, что из-за сильной магнитной бури минувшей ночью жители Омской области запечатлели северное сияние. Посмотрите в нашем материале на это чудо.

Над Омской областью разлилось мощное северное сияние. Показываем это чудо
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#Ольга Скворцова#Омск#Магнитная буря#Северное сияние#Метеозависимость
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