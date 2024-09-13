Психолог высказалась в защиту детей-квадроберов

«Многие относятся к этому увлечению с иронией и антипатией, но, если оно не сопровождается агрессивным поведением, то ничего опасного в этом нет. Подростки снимают креативные видео в социальных сетях, находят единомышленников, узнают новое», — прокомментировала психолог в беседе с НСН.