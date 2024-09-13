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Posted 13 сентября, 05:27

Published 13 сентября, 05:27

Modified 13 сентября, 05:27

Updated 13 сентября, 05:27

Психолог высказалась в защиту детей-квадроберов

13 сентября 2024, 05:27
Психолог, кандидат наук Екатерина Каталина заявила, что квадробинг не является «опасным» хобби для детей, сообщает RT. Наоборот, такое увлечение способствует раскрытию творческого и актёрского потенциала.

«Многие относятся к этому увлечению с иронией и антипатией, но, если оно не сопровождается агрессивным поведением, то ничего опасного в этом нет. Подростки снимают креативные видео в социальных сетях, находят единомышленников, узнают новое», — прокомментировала психолог в беседе с НСН.

По её мнению, нет смысла запрещать такое увлечение и осуждать ребёнка за его выбор. С ребёнком нужно чаще разговаривать, чтобы он ощущал родительскую поддержку, добавила Каталина, пишет sibdepo.ru.

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