Просят пересмотреть проект. Омский зоопарк может остаться без въезда из-за дорожников

Частный зоопарк «Вилла» в парке 300-летия Омска столкнулся с серьезной проблемой: после начала ремонта бульвара Архитекторов зоопарк может остаться без нормального въезда. Совладелица зоопарка Ксения Федорова сообщила, что сотрудники уже почти год переносят корма и стройматериалы вручную. Об этом рассказал «Новый Омск».