Просят пересмотреть проект. Омский зоопарк может остаться без въезда из-за дорожников

Posted 13 сентября, 08:21
Published 13 сентября, 08:21
Modified 13 сентября, 09:13
Updated 13 сентября, 09:13
Частный зоопарк «Вилла» в парке 300-летия Омска столкнулся с серьезной проблемой: после начала ремонта бульвара Архитекторов зоопарк может остаться без нормального въезда. Совладелица зоопарка Ксения Федорова сообщила, что сотрудники уже почти год переносят корма и стройматериалы вручную. Об этом рассказал «Новый Омск».
Недавно стало известно, что технический въезд на задний двор зоопарка закроется бордюрами и парковкой. Это затруднит погрузо-разгрузочные работы и доступ для спецтехники, включая пожарные машины. Ксения Федорова обратилась к властям с просьбой пересмотреть проект и сохранить доступ для транспорта.
«Мы находимся в режиме транспортной изоляции. Ранее мы надеялись на асфальтированный въезд, но теперь ситуация изменилась», — отметила она.
Хотя власти разрешили проезд через парк, по словам Федоровой, это не решает проблему. Дороги в парке не подходят для больших машин, и доставка необходимых материалов становится настоящей проблемой.
«Большегрузные машины не могут проехать, а „Газели“ отказываются заезжать», — добавила она.
Ксения Федорова подчеркнула, что если ситуация не изменится, зоопарк не сможет развиваться и выполнять свои функции.
«Основной подъезд к парку 300-летия Омска оборудован со стороны ул. Ватутина. Для организации бесперебойной работы и технического обслуживания службам крытого мини-зоопарка „Вилла“ разрешен проезд по территории парка, непосредственно к зданию. По информации специалистов бюджетного учреждения „Спортивный город“, обслуживающего парк, ограничений в доступе на территорию нет», — рассказали «Новому Омску» в администрации города.
Городу55 в омской мэрии уточнили, что места размещения парковки в пределах отведенных земельных участков определены проектом реконструкции дороги, который прошел госэкспертизу, на основе инженерных изысканий.
«Соблюдены два важных условия расположения парковки — вне зоны прокладки сетевых коммуникаций, но в непосредственной близости к территории парка. Ранее здесь наблюдалась стихийная стоянка автотранспорта, в том числе в нарушение правил дорожного движения. На действия автовладельцев нередко обращали внимание жители ближайших домов», — отметили в городской администрации.
После того как завершится реконструкция бульвара размещение машин омичей, которые посещают парк и зоопарк вместе с детьми, будет упорядочено.
Ранее Город55 писал про работы, которые сейчас проводятся на бульваре Архитекторов. До 5 декабря по контракту необходимо справиться со всеми видами работ. Правда, из-за ремонта там часто бывают пробки.